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賭城開天價吸引愛黛兒 每週一場給8億

2017/10/23 16:46

英國天后級歌姬愛黛兒。（法新社）


























arrives at the Premiere of CBS Films' Salmon Fishing in the Yemen, in Los Angeles, California, on March 5, 2012. AFP PHOTO/VALERIE MACON




























arrives at the Premiere of CBS Films' Salmon Fishing in the Yemen, in Los Angeles, California, on March 5, 2012. AFP PHOTO/VALERIE MACON




























arrives at the Premiere of CBS Films' Salmon Fishing in the Yemen, in Los Angeles, California, on March 5, 2012. AFP PHOTO/VALERIE MACON〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國天后級歌姬愛黛兒先前宣布不再舉辦世界巡迴演唱會，讓許多歌迷心碎，天后歌聲難得，美國賭城豪華酒店Wynn開出高價向愛黛兒招手。

位於美國拉斯維加斯的豪華酒店Wynn開出一場50萬美金（約新台幣1513萬元）請她進駐開個人演唱會，一星期只需要唱一場，一年可有8億台幣入袋。

根據英國《每日郵報》指出，拉斯維加斯近年競爭激烈，每間頂級飯店都希望請到大牌明星駐唱吸引人潮，之前凱薩宮就請出席琳狄翁跟瑪莉亞凱莉，好萊塢星球酒店則祭出「小甜甜」布蘭妮。

Wynn集團不但請來的明星要夠大牌，開出的價碼也驚人，這次的價格開得比席琳狄翁還高，試圖刷新賭城紀錄。其實早就有賭城酒店老闆想請愛黛兒獻聲，不過愛黛兒表示想要專注在家庭生活，也不想英國、美國兩邊跑，故婉拒邀約。後來愛黛兒自己也舉辦了全球演唱會，因此現在賭城再度祭出重金向她招手。

Wynn不但價錢給的高，條件也很優渥，因先前愛黛兒聲帶受損，因此Wynn集團在合約中特別註明，愛黛兒可以隨自己健康狀態隨時做出演出調整，不必抱病上陣，這合約能不能成，就只等天后答應了。

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