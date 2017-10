賭城開天價吸引愛黛兒 每週一場給8億

arrives at the Premiere of CBS Films' Salmon Fishing in the Yemen, in Los Angeles, California, on March 5, 2012. AFP PHOTO/VALERIE MACON〔記者馮亦寧/綜合報導〕英國天后級歌姬愛黛兒先前宣布不再舉辦世界巡迴演唱會,讓許多歌迷心碎,天后歌聲難得,美國賭城豪華酒店Wynn開出高價向愛黛兒招手。

位於美國拉斯維加斯的豪華酒店Wynn開出一場50萬美金(約新台幣1513萬元)請她進駐開個人演唱會,一星期只需要唱一場,一年可有8億台幣入袋。

根據英國《每日郵報》指出,拉斯維加斯近年競爭激烈,每間頂級飯店都希望請到大牌明星駐唱吸引人潮,之前凱薩宮就請出席琳狄翁跟瑪莉亞凱莉,好萊塢星球酒店則祭出「小甜甜」布蘭妮。

Wynn集團不但請來的明星要夠大牌,開出的價碼也驚人,這次的價格開得比席琳狄翁還高,試圖刷新賭城紀錄。其實早就有賭城酒店老闆想請愛黛兒獻聲,不過愛黛兒表示想要專注在家庭生活,也不想英國、美國兩邊跑,故婉拒邀約。後來愛黛兒自己也舉辦了全球演唱會,因此現在賭城再度祭出重金向她招手。

Wynn不但價錢給的高,條件也很優渥,因先前愛黛兒聲帶受損,因此Wynn集團在合約中特別註明,愛黛兒可以隨自己健康狀態隨時做出演出調整,不必抱病上陣,這合約能不能成,就只等天后答應了。

