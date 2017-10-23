台灣男星獲選慶典舉旗手 意外攻佔日媒頭版
2017/10/23 16:45
唐振剛登上日媒頭版。（八大提供）〔記者曾德蓉／台北報導〕藝人唐振剛主持八大綜合台《世界第一等》，到日本沖繩參加國際著名的拔河慶典「糸滿大綱引」，竟意外登上日媒《琉球新報》頭版。
每年的農曆8月15日，沖繩都會舉辦「糸滿大綱引」，這項慶典在日本已有將近440年歷史，規模等同國際運動賽事，每年都吸引3萬多人前往朝聖，其中拔河競賽時間更長達2小時，為了見證國際著名的慶典，唐振剛不畏艱巨的困難全程參與活動，一舉躍上日本《琉球新報》頭版。唐振剛登上日媒頭版。（八大提供）
「糸滿大綱引」是日本知名的萬人慶典，稻草製作而成的大草繩總長180公尺、寬度1.5公尺，總重量達10頓，除了巨大草繩的拔河競賽外，競賽前的「旗頭遊行」也是活動重要的一環。唐振剛登上日媒頭版。（八大提供）
為擔任舉旗手，唐振剛事前參加密集訓練，最後主辦單位需挑選出強壯、勇敢以及品德端正的男子，才有機會擔任舉旗手，他意外獲准加入，成了台灣演藝圈首次擔任「糸滿大綱挽祭—旗頭遊行」舉旗手，頗為幸運。唐振剛登上日媒頭版。（八大提供）
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