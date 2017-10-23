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台視砸兩千萬犒賞員工 陳家頤揪未婚夫泳池放閃

2017/10/23 16:32

台視安排香港郵輪員工旅遊，主播陳家頤難得穿上性感的比基尼泳裝。（台視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕台視上週六（10/20）舉辦「飛躍啟航迎新局、台視奔騰創高峯」尾牙，董事長黃崧大手筆砸下近兩千萬犒賞員工，精心安排「3天2夜香港郵輪行」年度員工旅遊及摸彩活動，近600位員工幾乎通通有獎。去年尾牙高調求婚的主播陳家頤和王李中彥，則是開心的在郵輪泳池畔大曬恩愛，陳家頤難得穿上性感比基尼秀好身材，兩人開心透露：「明年就會攜手走上紅毯。」台視安排香港郵輪員工旅遊，主播陳家頤、王李中彥攜手主持尾牙摸彩。（台視提供）

董事長黃崧在致詞時表示：「感謝同仁們的努力，帶大家到香港搭郵輪、坐飛機又坐船，希望帶大家體驗同舟共濟的精神，在大環境困難的當下尤其重要。」更期勉全體同仁，對的事情要去做、也要做好，一直靠別人只會養成依賴，只有靠自己才是真本事。他同時表示，繼週六《綜藝3國智》開出好成績後，將繼續努力打造週日綜藝時段，而接下來的《第54屆金馬獎》和明年《2018超級巨星紅白藝能大賞》，也一定要努力再創佳績。台視安排香港郵輪員工旅遊，主播陳家頤、王李中彥攜手主持尾牙摸彩。（台視提供）

主播陳家頤與王李中彥則是攜手主持尾牙摸彩，王李中彥感性的說：「謝謝董事長帶同仁體驗搭乘郵輪的新鮮感，也實現我與未婚妻（陳家頤）同台主持的夢想。」雖然首次共同主持但兩人默契十足，她也不忘放閃說：「這次我抽到董事長的追加一萬元，沒想到我左手剛領紅包、右手就被中彥哥拿走，結婚後我應該很難偷藏私房錢。」之前搭郵輪有暈船經驗的王李中彥也打趣的說：「這次搭郵輪也會暈，應該是開心得樂到暈、和海浪無關。」去年尾牙公開求婚、今年尾牙聯袂主持，問到兩人何時步入禮堂？陳家頤笑說：「應該是明年、婚禮希望可以呈現溫馨氛圍。」台視安排香港郵輪員工旅遊，主播陳家頤和王李中彥在泳池畔曬恩愛。（台視提供）

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