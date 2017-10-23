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超商搶熱食商機 博多拉麵開賣

2017/10/23 16:29

7-ELEVEN今年拉麵與日本超過50年歷史的ebara與九州博多道地品牌打造獨家拉麵湯頭。（7-ELEVEN提供）〔記者林欣若／台北報導〕氣溫下降、帶動熱食商機，7-ELEVEN與日本豚骨拉麵起源地-博多的知名醬料大廠攜手合作，為台灣7-ELEVEN鮮食開發獨家豚骨拉麵湯頭與特製辣醬，首次來台的「博多風豚骨拉麵」，運用此獨家湯頭及醬料，再配上100%日本麵體配方，咬勁十足，另一款「長崎風冠軍拉麵」標竿九州長崎地區的強棒拉麵，使用日本ebara具代表性的豚骨湯頭，搭配大量的蔬菜，提升清爽口感。「博多風豚骨拉麵」，湯頭是由日本九州博多道地品牌專門為台灣7-ELEVEN所打造。（7-ELEVEN提供）

由於正餐中的丼飯結構業績不斷成長，7-ELEVEN今年耗資數百萬元，進口日本全新連續式蒸汽烤箱設備，並研發出日本丼飯美味秘訣的「一鍋燒」製程，特色在於將主菜、配菜及醬料以單鍋烹煮方式，讓所有食材軟嫩入味融為一體，瞬間鎖住食材的鮮甜滋味，提升主菜與配菜的融合感，媲美專賣店料理手法。

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