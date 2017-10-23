崔始源愛犬咬人有前科 利特也被Bugsy咬過
2017/10/23 16:28
崔始源家飼養的狗咬死人引起風波。（翻攝自崔始源微博）〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓夯團Super Junior（SJ）成員崔始源家的法國鬥牛犬Bugsy日前咬死鄰居間南韓著名餐廳「韓一館」代表，其實Bugsy咬人不是第一次，利特也被咬過！
崔始源。（翻攝自崔始源微博）韓媒發現Bugsy咬人早有前科，先前被咬得更是SJ隊長利特。當年利特被咬之後曾經在IG上頭上傳了一張Bugsy的照片，還留言：「很醜，不是狗，絕對是豬吧！咬了我，那個眼神醜死了。始源，你好好的養吧。」向崔始源投訴自己被狗咬了，可見Bugsy咬人並非頭一遭。
ＳＪ隊長利特也曾經被崔始源的狗咬過。（翻攝自利特IG）始源的妹妹也曾經在網路上透露，Bugsy因為咬人必須接受每週一小時的訓練。但這次事關人命，崔始源飼養的Bugsy咬傷鄰居之後，鄰居竟在6天後敗血症過世，事發後始源跟父親都在網路上就此事件道歉。
咬人惡狗Bugsy。（翻攝自利特IG）不過，日前SBS公開電梯內的影像顯示，事發當時Bugsy並沒有帶上鏈帶及口罩，此事件讓始源形象受損，甚至有人要他退出與姜素拉共演的《卞赫的愛情》也為11月6日SJ回歸再添變數。
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。