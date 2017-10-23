重機女孩要吸睛 這些重點愛注意！

誰說騎重機是男性專利？女孩們也能騎出屬於自己的率性。（圖／黃墨墨）［上班一族／文．攝影／黃墨墨］

▶考駕照：

女生力量比較小，騎車技巧很重要。建議找日系的教練場，可以學到扎實的騎車技術，比如說怎麼抓安全距離、怎麼立腳架，這些考試不會考，但上路後可能救你一命！

▶租車：

一開始要有點耐心去熟悉車子！重機因為噸位大、馬力強，每一台車的「個性」差異很大，建議多嘗試比較，找到喜歡的車款。如果是第一次上路，日系的車款是相對簡單穩定好操控的選擇喔！ 是否有明顯外傷：租車時，如果發現車體有磨損的地方記得拍照存證，若有嚴重的磨損，建議換一台以策安全！（圖／黃墨墨） 檢查胎紋：通常輪胎旁邊會有個小三角形，指向胎紋中的安全線，看輪胎表面跟安全線的距離，可以判定胎紋是否過淺。（圖／黃墨墨）

▶租車時要注意：

1.是否有明顯外傷：如果有磨損的地方記得拍照存證，若有嚴重的磨損，建議換一台以策安全！

2.檢查胎紋：通常輪胎旁邊會有個小三角形，指向胎紋中的安全線，看輪胎表面跟安全線的距離，可以判定胎紋是否過淺。

3.剎車：試試剎車會不會過緊或太鬆。

4.剎車皮：檢查剎車皮是否還夠厚。 剎車：試試剎車會不會過緊或太鬆。（圖／黃墨墨） 剎車皮：檢查剎車皮是否還夠厚。（圖／黃墨墨）

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