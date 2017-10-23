（影音）盧廣仲哈金髮妞 妄想跟莎莉賽隆一起直播

盧廣仲在直播當中唱起歌。（左岸咖啡館提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕少有緋聞的「國民長孫」盧廣仲的春天終於到了，他在直播時不但超高調宣佈「有洋妞」還說「一次兩個」。

日前盧廣仲在臉書上進行一次Special的直播，還說「有特別來賓」、「準備了禮物」，讓人猜不著，心癢癢的。沒想到小隊長盧廣仲一開場就自爆：「今天我跟莎莉賽隆一起直播。」觀眾全都驚呆了。

盧廣仲還煞有其事的說要為莎莉賽隆出場執筆作畫，渲染出巴黎左岸的浪漫美麗，結果說好的莎莉賽隆根本只是個剪影，kuso到最高點，跟著看直播的粉絲們也大笑：「別鬧了，真的交女朋友再說吧！」 盧廣仲說我都不知道我在畫甚麼了。（左岸咖啡館提供）

鮮少有緋聞的盧廣仲竟然還親自傳授撩妹絕招，他說一定要先用浪漫話說相遇場景，然後握著一把色鉛筆，想在左岸咖啡杯上畫畫，沒想到「情定巴黎」被他畫成「情斷巴黎」，真的好囧囧。盧廣仲再出第二招，祭出最傲人的歌喉，表演自彈自唱情歌，沒想到他竟然在直播大唱黃乙玲的《心事誰人知》搭配周杰倫《告白氣球》，結果各路神人瘋狂點歌，竟然把盧廣仲難倒了，這下收集到醜二。 盧廣仲開直播。（左岸咖啡館提供）

這次的直播其實是盧廣仲配合左岸咖啡館系列打造，所以直播結尾盧廣仲宣布：「睡前我會好好完成左岸咖啡館盧廣仲親筆彩繪杯，然後再送出去。」想拿到的粉絲不妨照盧廣仲所說：「hashtag#左岸咖啡館#繪左岸並設定公開」就有機會。

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