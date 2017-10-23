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首頁 > 婉君推

OL下班後 搖身一變成為女飆仔

2017/10/23 19:00

騎重機，是下班後享受台灣山林之美的好選擇。（圖／黃墨墨）［上班一族／文．攝影／黃墨墨］山路上、濱海公路旁，常可看見一身重裝的騎士成群結隊飛馳而過。你是否也曾想像自己有朝一日騎上重機奔馳，用引擎的咆哮聲和風聲，將平日上班的煩惱甩在腦後？

其實一點都不難！租台重機上山度個週末，你需要的只是一張駕照和上路的膽量，只要懂得騎車要領，即使力氣不大的女孩子也能夠輕鬆、安全地駕馭重機，帶自己上山下海！重機女孩阿湯說：「騎車其實是一件很有趣的事，女孩子也可以有自己享受騎乘的方式。」（圖／黃墨墨）

★推薦人一：阿湯

「騎車其實是一件很有趣的事，女孩子也可以有自己享受的騎乘方式。」

在台北擔任行銷人員的阿湯說，原本覺得騎機車只是代步工具，直到2015年買了電動車，跟車友一起到處騎車玩，發現自己原來很享受騎車的樂趣，便一不做二不休去考了重機駕照。生性強悍的她上路後卻被重機「考倒」，到現在每次租車出門，還是一樣怕倒車、怕摔車。

訪問這天，她一身滿滿的裝備，臉色很差地說剛剛倒車磨到汽缸，很怕要賠一堆錢，緊張得不得了。然而即使再怕，騎重機的快樂還是深深吸引她，還開了部落格紀錄自己從「重機幼幼班」開始的騎車點滴，「最有感覺的一次，是騎車到苗栗找朋友，途經靠海邊的省道，覺得自己整個人溶在風景裡！」不用再關在車裡透過車窗看風景，讓平日坐辦公桌的她，感受到了難得的自由，也為自己的人生帶來全新的風景。重機女孩Lily說：「騎重機跟騎一般機車很不一樣，有很多技巧要學，新手上路的難度比看起來高！」（圖／黃墨墨）

★推薦人二：Lilly

「騎重機跟騎一般機車很不一樣，有很多技巧要學，新手上路的難度比看起來高！」

染著一頭金髮的Lily平日在電信業上班，面對客戶常有說不完的苦水，然而一到週末，她換上牛仔褲、戴上安全帽，騎上重機就到處跑。「女孩子上路最怕的就是倒車、摔車，所以建議在駕訓班時，在有教練和護具、護欄的狀況下放膽讓自己多倒幾次！」

談到記憶最深刻的一次騎乘：「有一次獨自沿著台二丙騎到宜蘭看風景，經過平溪、十分、福隆，出了福隆，一路都是海！那時時速七、八十，轉速四、五千，一邊享受著風景，遇到好的地點就停車拍照……」她回憶著美好的經驗，兩眼發亮，好像光是回想那次愉快的記憶，上班的辛苦就會一掃而空。

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