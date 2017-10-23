35歲娃娃魏如萱兇猛喊話：「我要露！」

〔記者馮亦寧／綜合報導〕剛在10月10日過完35歲生日的「娃娃」魏如萱，問到願望竟然一改文青形象，大喊：「我想剪去35%體脂肪，更健康、上鏡更美麗。」

娃娃魏如萱參觀10米大巨型「清爽der 風格書桌」裝置展。（黑松提供）娃娃今年四月就為了黑松沙士清爽der改編歌曲《買你》，日前更特地為黑松沙士南下台中草悟廣場，為10月21至11月12日限定展出的「清爽der風格書桌」裝置展站台。

雖然行程滿檔，但是娃娃還是瘋狂在裝置藝術地標打卡，還特別在印著自己手繪塗鴉稿的等人高玻璃杯前瘋狂自拍。

娃娃魏如萱。（黑松提供）娃娃說，以前每到夏天奶奶都會在沙士當中加一點鹽巴，說這樣才有消暑的作用，而她特別享受鹽巴加進沙士裏那種「沙～沙～」的聲音，覺得很有趣。

現在娃娃接到「黑松沙士清爽der」代言，奶奶更偷偷告訴魏如萱，其實奶奶的媽媽也很喜歡喝沙士，而且竟然愛到固定會在床底下放整箱的沙士，而且娃娃自己加碼爆料，小時候很喜歡跟妹妹「互相傷害」，有一次竟然還拿熨斗燙妹妹心愛的芭比娃娃頭髮，結果燒得又焦又捲。

憶起童年回憶，娃娃看見最真實的自己。（黑松提供）想剪去35%體脂肪的娃娃大膽說，想減去體脂肪的原因就是想露：「因為可以露我當然想露啊。」她也希望自己能成功達成願望，就能在演唱會上大秀身材啦！

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