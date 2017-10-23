（影音）簡嫚書老公補求婚嚇出冷汗！生蠔藏Ring 烤完人間蒸發

簡嫚書出席Kenzo新店開幕活動與攝影展，透露老公不久前「補」求婚。（記者方惠宗攝）〔記者方惠宗／台北報導〕簡嫚書今年七月宣布懷孕，將在明年二月升格「媽媽」。她今日出席時尚精品Kenzo於Sogo台北復興館開幕活動時透露老公不久前「補」求婚，橋段是老公在烤肉時把求婚戒指藏在生蠔、希望給她驚喜，沒想到等她打開烤好的生蠔，卻只看到衛生紙一枚，戒指完全「人間蒸發」，身邊的人都驚呆了！

簡嫚書出席Kenzo新店開幕活動與攝影展，透露老公不久前「補」求婚。（記者方惠宗攝）簡嫚書說，開蠔之後沒見到戒指，只見大家手忙腳亂幫忙找戒指，沒想到竟在老公的褲子口袋找到！這是變魔術嗎？

簡嫚書解釋，原來戒指是生蠔烤好之後才放進去，老公先藏在口袋再遞給她，估計是在拿取的過程、從殼裡掉出來。

簡嫚書說，儘管這場求婚沒按老公的劇本走，但是就是「因為這樣才更深刻！」更重要的是，她說：「他承諾會照顧我一輩子。」 簡嫚書出席Kenzo新店開幕活動與攝影展，透露老公不久前「補」求婚。（記者方惠宗攝） 簡嫚書出席Kenzo新店開幕活動與攝影展，透露老公不久前「補」求婚。（記者方惠宗攝）

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