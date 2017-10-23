台大潑酸案 男人有苦找這就對了……

（圖／swawa.com）〔記者魏伶如／台北報導〕近日台大潑酸案釀成一死三傷令人惋惜。當關係亮起紅燈時，如何使男性妥善面對以及為自己情緒找到出口就成為首要課題。去年，臺北市社會局委託財團法人「張老師」基金會台北分事務所承辦「城男舊事心驛站」，是全國首個專為男性在紓壓、人際、家庭、生涯等主題上提供多元服務的實體單位。

有相當多研究指出男性的自殺死亡率高於女性，其中最不同的因素在於，男性對於關係上的個性比較壓抑，在關係層面遇到困境時大多選擇獨自承受；而女性則會選擇找身邊的旁人述說。

城男舊事心驛站近日也開辦了男性Cool Bar團體，以諧音傳達「哭爸」訴苦之意，在純男性的團體中讓男性有個出口可以傾訴在關係中碰到的悶與苦。

城男舊事心驛站主任黃重仁表示，無論是想修補、改善或是決定結束關係，需記得3明白：

1.明白關係改變的影響：改變是痛苦的，對於想結束跟不想結束關係的人來說，都是一樣。然而，將立場清楚表達，不勉強對方配合很重要；保有對彼此的友好，以減緩談判間的磨擦；並且要留意自身的安全，需要時尋求協助。

2.明白情緒紓解的重要：因應關係的變化，隨之而來的是自身情緒的起伏。如不能適度紓解，長時間累積下來造成的內外傷不容小覷：如引發憂鬱症、自傷或傷人。

3.明白找人商量的必要：面對自己無法解決的事情，需容許自己可以向旁人求助，無論是家人、朋友，或是專業的協談、醫療人員等，都是可以嘗試的管道。痛苦、煩惱不需要一個人獨自承擔，藉由第三人的協助，有時能夠更快地走出困境。

更多的資訊請參考城男舊事心驛站粉絲專業：https://www.facebook.com/tpmencenter/

驛站電話：（02）27151970；mail：tpmencenter@cyc.tw

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