（影音）夏語心點燃國罵風波？ 徐乃麟血壓飆180說…

〔記者鍾智凱／台北報導〕 徐乃麟接下中天新節目《碰碰發財星》，搭檔樓心潼、璟宣，國罵唐從聖風波上週播出完整版，鄉民發現惹火徐乃麟一事夏語心也有份，當時她說「你很認真耶，計較輸贏耶」。今徐乃麟表示其實他最照顧的就是夏語心、茵茵、舒子晨，覺得大家再去追枝微末節沒意思。

中天綜藝《碰碰發財星》定裝，璟宣（左起）、徐乃麟、樓心潼。（記者趙世勳攝）私下徐乃麟最近有朋友辦活動，他正試圖約唐從聖出來，回想因這次國罵搞到整個心臟痛，「那次隔幾天後我血壓飆到180！」因此他呼籲大家千萬別生氣，太傷身了。

徐乃麟約唐從聖出席活動。（記者趙世勳攝）去年徐乃麟內湖豪宅「米蘭苑」淪賭窟，他透露這案子後來警察也沒傳他，認為應已沒事。他自嘲應已101天沒打牌，唯一一次就是去年在豪宅賭窟被拍到，當時還贏錢9萬多，他認為打麻將應該叫休閒娛樂，大家不要刻意用博弈去形容，「這是欲加之罪，新加坡有鞭刑賭場也合法呀。」

中天綜藝《碰碰發財星》定裝，樓心潼（後排左四）、徐乃麟（後排中）、璟宣（後排右四）。（記者趙世勳攝）樓心潼之前也是《天才衝衝衝》來賓，目睹徐乃麟飆罵唐從聖，是否怕也遭徐乃麟國罵？她說：「乃哥對我們很好，14年前也在緯來合作過，不會呀。」

今徐乃麟也透露當時他罵「X你媽個X」竟變成網路笑話，主角是小學生，這笑話是徐乃麟老婆跟他分享，徐乃麟一聽狂笑不已，日後將把此哏再拿來自我炒作。

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