女星扯bra露奶過14年 賈斯汀再登超級盃

〔記者王心妤/綜合報導〕美式足球「超級盃」的中場秀每年都是關注焦點,女神卡卡去年的高空降落也成功引起話題。今日,賈斯汀突然在推特宣布將現身明年超級盃擔任嘉賓,睽違14年重登舊舞台,讓粉絲相當期待。

賈斯汀今日突然在推特上貼出一段影片,影片中他和知名脫口秀主持人吉米法洛不停互問「Do you have the time?」,最後,賈斯汀突然定格盯著攝影機不放,分享明年將登上超級盃表演的好消息。

不過這其實已經是賈斯汀第3度擔任表演嘉賓,只不過2004年和珍娜傑克森在台上表演。兩人原本set好會將女方內衣扯下「做效果」,沒想到正式演出時,卻是整個右胸直接露出,讓全球數億觀眾直接看光光,引發軒然大波。 賈斯汀宣布再登超級盃(翻攝自Twitter)

