限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

2017台北國際旅展AVIS、Budget雙品牌參展

2017/10/23 13:40

2017 ITF台北國際旅展AVIS租車（AVIS安維斯租車提供）〔記者方維鐸／台北報導〕 2017年ITF台北國際旅展以「來遊台灣，趣看世界」為主題，將於10月27日至10月30日世貿一館盛大開展，全球最大汽車租賃集團AVIS Budget Group首度以AVIS安維斯租車及Budget百捷租車雙品牌參展，推出空前優惠，邀請消費者輕鬆享受自駕樂趣，以旅遊豐富生活。

AVIS租車推出福特野馬限時旅展優惠。（AVIS安維斯租車提供）2017年旅展AVIS更導入多元豐富車種，除了經濟型都會小車外，福斯Golf掀背車、福特野馬跑車等也加入旅展限時優惠之列，Audi A1更推出24小時租車只要999元超值方案，機場專業接送也以899元起體驗價，讓消費者擁有貴賓級的接機服務。首度登台展開服務的Budget百捷租車，則搭上遊日自由行風潮，推出日本單日、三日、五日租車券限時超殺優惠，單日更只要¥3,000（約台幣800元），最低折扣絕無僅有，預期將成功引發排隊搶購熱潮，Budget在台展開服務，消費者不僅能享有超值優惠，全新中文介面網站與客服團隊更能因應台灣民眾需求提供貼心優質服務。

雙品牌於旅展中皆推出消費贈好禮方案，凡消費即可參加加碼抽獎活動，有機會抽中旗艦新機小米MIX2全螢幕手機、掃地機器人或Budget連續三日租車免費券等，攤位現場還有樂透轉轉樂活動，大方送出免費租車券、小米手環2、小米行動電源等眾多獎品，邀請消費者跟著AVIS與Budget一起暢遊台灣、環遊世界。 

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
李炳輝為何婚變？老婆獨居淡水原因好鼻酸 李炳輝為何婚變？老婆獨居淡水原因好鼻酸
2017/10/23 07:09
開朗女星突患創傷症候群 心理醫生殘忍揭真相 開朗女星突患創傷症候群 心理醫生殘忍揭真相
2017/10/23 07:32
退出演藝圈4年又被跟拍 她2度離婚情牽山寨王建民 退出演藝圈4年又被跟拍 她2度離婚情牽山寨王建民
2017/10/23 06:31
男星激吻螢幕搭檔被活逮 原來和正宮已分居5個月 男星激吻螢幕搭檔被活逮 原來和正宮已分居5個月
2017/10/23 10:50
羅志祥鬆口想結婚 揭女友整形真相 羅志祥鬆口想結婚 揭女友整形真相
2017/10/23 08:28
心碎！《麻醉2》他竟領便當 道別觀眾「他是幸福的」 心碎！《麻醉2》他竟領便當 道別觀眾「他是幸福的」
2017/10/23 07:22
裘德洛年輕帥樣回不去 M型禿頭成這樣！ 裘德洛年輕帥樣回不去 M型禿頭成這樣！
2017/10/23 07:10
阿妹外甥女餵食嫩版寇乃馨 摸黑車內談心2小時 阿妹外甥女餵食嫩版寇乃馨 摸黑車內談心2小時
2017/10/23 07:36
女歌手未婚產女嫁進豪門 拍婚紗砸160萬 女歌手未婚產女嫁進豪門 拍婚紗砸160萬
2017/10/23 08:01
不老男神又有新歡？ 砸上億蒐藏不能開的車 不老男神又有新歡？ 砸上億蒐藏不能開的車
2017/10/23 06:53
身價上億勤儉持家 他整牙嫌貴成功砍一半 身價上億勤儉持家 他整牙嫌貴成功砍一半
2017/10/23 08:45
難得放假不急約會新歡 王心凌居然跑去找「她」 難得放假不急約會新歡 王心凌居然跑去找「她」
2017/10/23 07:35
遭性騷擾「我都石更了」 孕婦主播「硬」起來反擊 遭性騷擾「我都石更了」 孕婦主播「硬」起來反擊
2017/10/23 11:45
甩開豬隊友 愛要一起規劃人生 甩開豬隊友 愛要一起規劃人生
2017/10/23 06:20
久違性感！安心亞濕身秀 感覺好像在「這裡」一樣 久違性感！安心亞濕身秀 感覺好像在「這裡」一樣
2017/10/23 07:21
38名婦女指控性騷擾 他被爆面談當眾手淫 38名婦女指控性騷擾 他被爆面談當眾手淫
2017/10/23 07:12
怨念媽咪Janet自爆 乳頭跟「妹妹」都很痠 怨念媽咪Janet自爆 乳頭跟「妹妹」都很痠
2017/10/23 13:26
（影音）Art Taipei藝起動 （影音）Art Taipei藝起動
2017/10/23 08:12
連恩尼遜揭政治醜聞 深喉嚨爆料迫總統下台 連恩尼遜揭政治醜聞 深喉嚨爆料迫總統下台
2017/10/23 07:13
Art Taipei藝故人 Art Taipei藝故人
2017/10/23 07:40
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.