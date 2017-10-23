2017台北國際旅展AVIS、Budget雙品牌參展

2017 ITF台北國際旅展AVIS租車（AVIS安維斯租車提供）〔記者方維鐸／台北報導〕 2017年ITF台北國際旅展以「來遊台灣，趣看世界」為主題，將於10月27日至10月30日世貿一館盛大開展，全球最大汽車租賃集團AVIS Budget Group首度以AVIS安維斯租車及Budget百捷租車雙品牌參展，推出空前優惠，邀請消費者輕鬆享受自駕樂趣，以旅遊豐富生活。

AVIS租車推出福特野馬限時旅展優惠。（AVIS安維斯租車提供）2017年旅展AVIS更導入多元豐富車種，除了經濟型都會小車外，福斯Golf掀背車、福特野馬跑車等也加入旅展限時優惠之列，Audi A1更推出24小時租車只要999元超值方案，機場專業接送也以899元起體驗價，讓消費者擁有貴賓級的接機服務。首度登台展開服務的Budget百捷租車，則搭上遊日自由行風潮，推出日本單日、三日、五日租車券限時超殺優惠，單日更只要¥3,000（約台幣800元），最低折扣絕無僅有，預期將成功引發排隊搶購熱潮，Budget在台展開服務，消費者不僅能享有超值優惠，全新中文介面網站與客服團隊更能因應台灣民眾需求提供貼心優質服務。

雙品牌於旅展中皆推出消費贈好禮方案，凡消費即可參加加碼抽獎活動，有機會抽中旗艦新機小米MIX2全螢幕手機、掃地機器人或Budget連續三日租車免費券等，攤位現場還有樂透轉轉樂活動，大方送出免費租車券、小米手環2、小米行動電源等眾多獎品，邀請消費者跟著AVIS與Budget一起暢遊台灣、環遊世界。

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