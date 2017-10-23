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怨念媽咪Janet自爆 乳頭跟「妹妹」都很痠

2017/10/23 13:26

〔記者王心妤／台北報導〕Janet謝怡芬11日開心迎來兒子Egan的出生，之後也大方曬出兒子的照片，模樣相當可愛。今日她也在臉書分享當媽的辛苦，用搞笑的表示不止下面的「妹妹」痛，連乳頭都超痠，引來許多媽媽留言按讚。

Janet搞笑的表示，原本以為寶寶出生後，肚子就能恢復平坦，但是事實其實不是。她搞笑地寫道：「下體也會痠，樓下所有可以痠的地方都會痠、妳不知道可以痠的地方也會痠，痠跟腫。 還有痠。很痠。喔，我有跟妳提過會很痠嗎？」甚至還直白的說：「經過這麼多月要側躺， 你終於可以趴著⋯⋯喔，no no，說錯了，你還是沒有辦法趴著睡覺，因為妳的乳頭（如果妳要親餵的話）會很痠。妳的奶頭會越來越痠，越來越痛，跟痛。天啊，好痛喔。 」但不忘打趣的爆料自己變成一個大奶妹。

雖然發了長文像在抱怨，不過Janet最後還是忍不住對兒子示愛，寫上「妳的脖子會因為妳一直往下看而變得超級酸：妳要確認妳餵的對，或是確認寶寶還活著， 或是單純因為他太可愛了所以妳會一直往下望著他。」語氣滿是掩不住當媽的開心。Janet分享當媽媽的辛苦。（翻攝自臉書）

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