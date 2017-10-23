喜翔吃小36歲嫩妹2年 父女戀生子計畫是…
2017/10/23 13:14
〔記者鍾智凱／台北報導〕喜翔、王自強、葳爾森、童星白潤音今出席公視新創電影《再看我一眼》記者會，劇中喜翔是怨念很深的地縛靈，騙拐租到凶宅的王自強，為戲王自強撩落去上吊，卻竟然發生意外，一瞬間真的上吊，他說：「我覺得是無形的力量。」喜翔（記者王文麟攝）
王自強有一幕要上吊，不料腳墊的小椅子竟不明自己飄開，這一瞬間讓他脖子真的掛在繩子上，肉身上吊，當場嚇壞。且不僅如此，喜翔有場戲要勒斃王自強，突然出奇不意主動上前，讓王自強亂了陣腳，一個用力又覺得快被勒到升天。另外又因怪病送急診4次，喜翔說：「我都沒事八字最重。」葳爾森（右）、白潤音（記者王文麟攝）
今年將滿61歲的喜翔，現與小36歲的Jessy已交往2年半，看到超萌的白潤音，可想追加一胎？他說：「生很簡單，養很難，別人借來抱一抱是可以，但真的要去有自己的孩子不用了。」現階段仍不與Jessy結婚，「讓她當寡婦幹嘛呢？」2人早已過熱戀期，但仍攜手面對這段父女戀的挫折。王自強（記者王文麟攝）王自強（左起）、葳爾森、白潤音、喜翔、張耀升（記者王文麟攝）白潤音（記者王文麟攝）
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