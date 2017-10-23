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驚！旺福未戰先退 分身乏術棄賽金音獎

2017/10/23 12:30

〔記者陳慧玲／台北報導〕金音獎即將在10月28日在台大體育館舉行頒獎典禮，今天卻傳出入圍最佳現場演出獎的旺福樂團未戰先喊退賽，主要是典禮隔天正是他們的演唱會，蠟燭兩頭燒，分身乏術，決定棄賽金音獎。旺福樂團棄賽本屆金音獎。（翻攝自臉書）

旺福樂團「旺聖節之退化論」演唱會，10月29日在台北國際會議中心舉行，這也是旺福首次登上TICC舉行大型演唱會，雖然入圍金音獎是個榮耀與肯定，但因他們入圍的是最佳現場演唱獎，典禮當天必須親自在場表演，讓評審做出最後評定，但因旺福演唱會前一天必須進行總彩排，在多番思考下，不得已放棄參加金音獎。

由於旺福擔心同時顧好兩件事情會分身乏術，加上兩場的準備時間卡在一起，經過內部多次討論與協調，最後旺福決定盡力完成早先答應歌迷的演出，只好忍痛棄權金音獎的入圍參賽。同時入圍的美秀樂團聽聞後表示很可惜，因為原本他們看好旺福，因為演出從佈景、服裝到表演的起承轉合，都非常精心，現場talking都很自然也很幽默，聽小民彈吉他更是一大享受。四分衛將全力以赴拚現場演出獎。（新視紀提供）

其他入圍最佳現場演出獎的還包括四分衛、美秀集團、蘇珮卿、邱比 等，四分衛表示會用盡全力演出，要對的起自己跟觀眾，其他的就交給評審。美秀集團覺得旺福棄賽很可惜。（新視紀提供）

　

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