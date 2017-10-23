裕隆集團打造台灣自造車平台 首屆台灣車客松報名開始

台灣車客松「開放吧!汽車」活動主視覺（裕隆集團提供）〔記者方維鐸／台北報導〕裕隆集團以台灣唯一自主整車研發平台，期望集眾人之智慧，解決台灣車輛交通的共同議題，打造更貼近與符合台灣人用車習慣與道路環境的汽車，攜手嚴慶齡工業發展基金會共同主辦，與華創車電與最大科普知識社群泛知識，打造汽車科技創新自造平台，興起台灣車客松活動，邀請年輕團隊加入台灣自造車行列。

首屆車客松活動以「開放吧！汽車」作為主題，以整車平台x創客精神為核心，鼓勵參賽團隊以大膽、開放的創意發想，以汽車為主題，自由提案構想，透過黑客松的競賽方式與系列前導課程，提供參賽團隊在競賽中動手實踐創作，與台灣各領域創新創意人才，在台灣首次為汽車主題搭建的車客松平台上，互相觀摩、交流，共同激發自造、創造、改造，發掘台灣未來汽車夢想續航的新動力。

「開放吧！汽車」台灣車客松活動於今日（10月23日）起跑報名，裕隆集團與嚴慶齡工業發展基金會，歡迎對未來汽車有想法的年輕團隊組成跨領域團隊報名，總金額百萬獎金等你來挑戰，報名資訊請參考活動網址：http://carmaker.panmedia.asia/

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。