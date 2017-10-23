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四葉草有隱情 20歲胸部繼續長大她竟想哭

2017/10/23 11:41

〔記者陳慧玲／台北報導〕唱紅過《好想你》洗腦神曲的馬來西亞歌手四葉草，最近卻出現不該有的20歲憂鬱，醫生說，她罹患代謝障礙症，水腫不消，可能是壓力太大，最讓四葉草困擾的是，常常睡醒後水腫不消，連胸部也繼續長大，讓她對於身體忽胖忽瘦的狀況很憂心。四葉草將推出首張個人專輯。（量能文創提供）

不同於許多年輕人，四葉草早在17歲時就存了4百萬當頭期款，買了吉隆坡1200萬的房子，但小富婆最近卻因身體出狀況而憂心。四葉草近期出現水腫困擾。（量能文創提供）

四葉草談到：「最近身體狀況變得很奇怪，有感受到19歲與20歲的差別，近期身體出現各種變化，困擾甚至憂鬱，除了每天早上睡醒水腫不消，有時很胖、有時很瘦（落差3公斤）。最近也感受到比以前容易喘，甚至胸部又開始長大，面對各種身體出現的狀況，自己真的也很困擾。」四葉草直呼真的不想面對2字頭，好想回到19歲。四葉草外型甜美，但最近身體出狀況。（量能文創提供）

20歲的四葉草將推出首張專輯《我來自四葉草》，10月29日則於台北西門町聯合醫院廣場舉行簽唱會。

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