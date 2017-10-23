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首頁 > 婉君推

遭性騷擾「我都石更了」 孕婦主播「硬」起來反擊

2017/10/23 11:45

陳乃瑜懷孕在家待產依然不得閒。（翻攝自陳乃瑜臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕壹電視主播陳乃瑜懷孕數月，目前暫卸主播台在家待產，仍透過網路和粉絲分享懷孕趣事，不料卻有網友留言「我都石更了」，讓向來有話直說的陳乃瑜氣得大罵「有夠變態」。

陳乃瑜一早截圖網友輕蔑留言，該名網友先問陳乃瑜「聽說妳懷孕？幾月啦？」她冷靜回答：「妳是變態嗎？」沒想到該名網友竟又留言：「事實啊，好大喔，怎麼樣？石更（硬）了。」

陳乃瑜公開網友輕蔑留言。（翻攝自陳乃瑜臉書）

該名網友的留言，令陳乃瑜搖頭說：「變態想紅是不是？性騷擾不用錢是不是？」她認為，就算在「網路上」開黃腔、傳送不雅訊息，造成收到者反感，一樣屬於性騷擾。依「性騷擾防治法」可罰緩1萬起跳，最高可罰10萬元。最重要的是，陳乃瑜還是臨盆在即的孕婦，讓她更氣憤直呼：「有夠變態！」

身為孕婦，陳乃瑜堅持要揪出變態網友。（翻攝自陳乃瑜臉書）

陳乃瑜之所以這麼氣憤，起因該網友原本留言「女乃（奶）好大，想當妳男人」，陳乃瑜覺得留言不妥才刪除該留言，沒想到變態網友仍繼續挑釁，她氣不過才公布網友帳號，認為「此風不可長」，盼大家正視網路性騷擾。

陳乃瑜認為該名網友的留言已經嚴重涉及性騷擾。（翻攝自陳乃瑜臉書）

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