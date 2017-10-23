四葉草登大人初發 罹患「代謝障礙症」
2017/10/23 11:29
四葉草推出新專輯，但因壓力太大，罹患「代謝障礙症」。（量能文創提供）〔記者王心妤／台北報導〕女星四葉草17歲時寫下《馬來西亞查某》爆紅，雖然名氣跟荷包都賺滿滿，不過因為壓力太大，罹患「代謝障礙症」，整個人水腫不消，讓她自嘲「四葉草變小樹苗」。
四葉草推出新專輯，但因壓力太大，罹患「代謝障礙症」。（量能文創提供）四葉草17歲時就靠著網路的高知名度，賺了不少錢。她存了四百萬當頭期款，買下吉隆坡價值一千兩百萬的中古屋。今年剛滿20歲的她透露：「有感受到差別，除了每天早上睡醒水腫不消，體重最大落差甚至差3公斤。」四葉草還自爆連「胸部也開始長大」，但她還是笑著表示想重回19歲。
四葉草推出新專輯，但因壓力太大，罹患「代謝障礙症」。（量能文創提供）這次推出新專輯《我來自四葉草》，特別穿上花瓣裝象徵「登大人」，有含苞待放的意味。四葉草開心的說：「穿花瓣裝會覺得自己像仙女輕飄飄的，這花瓣裝有成熟美、設計剪裁又很符合少女心！」四葉草推出新專輯，但因壓力太大，罹患「代謝障礙症」。（量能文創提供）
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚 心情好
已經按讚了，謝謝。