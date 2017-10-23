不老男神又有新歡？ 砸上億蒐藏不能開的車

林志穎愛車成癡。（翻攝自林志穎微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「不老男神」林志穎愛車成癡，被爆日前又添購一台要價上億元法拉利（Ferrari）賽車，且這台車還無法上路，日前林志穎卻悄悄帶「新歡」出場，吸引不少路人側目。

身為演藝圈知名跑車狂人，林志穎名下擁有藍寶堅尼（Lamborghini）、悍馬（Hummer）、BMW、法拉利、保時捷（Porsche）、賓士（Benz ）等平均要價千萬起跳的頂尖跑車，《聯合報》報導，他甚至蒐藏機車之王的全球限量百年紀念版哈雷重機。

據了解，林志穎不久前砸上億購入一台上億元「新歡」愛車，誇張的是，該台名車只是展示品不能上路，因為沒有引擎，儘管如此，愛車成癡的林志穎依舊不惜代價買下，就算不能開出門，也不吝斥資9位數買來珍藏，據悉，幾天前林志穎還讓愛車出來透透氣，目擊民眾直呼賺到了。

林志穎名下收藏許多名貴跑車，傳他18歲生日那年，買下BMW 325人生第一輛跑車，之後又陸續收藏了法拉利，藍寶堅尼以及保時捷、法拉利等名車，2014年曾因借出總價1152萬元Audi R8 Spyder給友人開，結果被朋友不慎撞壞登上新聞版面。

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