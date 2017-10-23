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首頁 > 婉君推

難得放假不急約會新歡 王心凌居然跑去找「她」

2017/10/23 07:35

〔記者吳志偉／台北報導〕王心凌與姚元浩分手後，日前爆出她與39歲的科技新貴藍蔚文交往，新戀情最近炒得沸沸揚揚。她目前除了巡迴演唱會之外，也同時忙著往返兩岸商演，百忙之中終於能才回來台北，難得只有一天的空檔，沒好好享受甜蜜的戀愛時光，反而跑去支持師妹「阿喜」林育品演出的舞台劇。

王心凌（右）與顏永烈（左）一同觀賞阿喜演出的舞台劇《三人行不行》。（天晴音樂提供）阿喜21日下午和晚上在南海劇場演出李國修紀念作品《三人行不行》，她與搭檔的男演員亮哲和黃浩詠，兩男一女在台上分飾30個角色，被譽為舞台劇演員的特技表演。由於王心凌前一晚才確定能夠前往觀賞，但當天的票已經售罄，急得經紀公司差點要幫她上網去買黃牛票，好在詢問一輪之後找到已購票者無法去，願意將票轉賣的人，這才順利入場。她看到阿喜也笑著開玩笑說：「齁！現在很大牌耶！想看妳的舞台劇還差點買不到票。」同時也對阿喜讚譽有加，表示真的看到阿喜的努力和突飛猛進的舞台表演功力，演好這齣戲真的不只是演技，更是表演特技。

顏永烈（左起）、王心凌（中）一同觀賞阿喜與亮哲、黃浩詠演出的舞台劇《三人行不行》。（天晴音樂提供）阿喜在經過亮哲的導演妻子授權之下，竟在舞台上大吃亮哲豆腐，一幕亮哲倒在地上阿喜飛撲在他背上的動作，導演黃毓棠不浪費亮哲的好身材特地為阿喜加戲，要她狂拍亮哲屁股，阿喜還自己加詞嘖嘖稱讚說：「真的很翹！」逗得現場觀眾哈哈大笑，阿喜私底下則對亮哲笑說：「是你老婆叫我這樣做的喔！」《三人行不行》22日於南海劇場演出台北的最後一場，之後就將移師台南新營文化中心以及新竹清華大學演出。顏永烈（左起）、王心凌（中）一同觀賞阿喜與亮哲、黃浩詠演出的舞台劇《三人行不行》。（天晴音樂提供）

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