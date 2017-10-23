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看到4隻萌貓超療癒 張睿家甘當鏟屎官

2017/10/23 07:27

〔記者吳志偉／台北報導〕「陽光男神」張睿家平時常在臉書粉絲團上分享與毛孩子的生活點滴，他在兩年內陸續養了4隻超萌的貓咪，前晚PO出牠們打翻貓砂，看起來一片凌亂的照片，並一一唱名質問：「是誰在搗蛋？」只見4隻貓咪一致擺出呆萌無辜的表情，讓網友們大呼超可愛。

張睿家兩年內陸續養了4隻超萌的貓咪。（周子娛樂提供）張睿家一直很喜歡動物，之前也曾養過一隻黃金獵犬，但是現在因為工作時間無法再飼養，之所以會再選擇養貓，是認為照顧起來簡單，沒想到養了之後竟馬上變身貓奴加上鏟屎官！

張睿家開心抱著家中的貓老大麻糬。（周子娛樂提供）張睿家養了第一隻「麻糬」後，發現其實貓咪沒有想像中獨立，每次從寵物監視器看到牠很寂寞的樣子覺得很不捨，於是隔年就替牠找了妹妹「泡芙」，過了幾個月睿家去花蓮朋友家玩，看到有二隻母貓剛好生小貓，朋友負擔太大無法養那麼多，張睿家表示：「我當下超掙扎，因為家裡已經有兩隻貓了，可是朋友們都說橘貓（起司）臉跟我很像，藍白貓（貝果）又是超萌的無辜臉，我覺得如果不帶他們回家，我一定有一天會後悔，所以才幾個月時間就多了三隻貓。」

張睿家日前看到家中被貓咪搗亂，讓他超傻眼。（周子娛樂提供）每天張睿家起床第一件事，就是為貓咪們打掃環境，貓咪有時候會不小心踩到自己的便便，牠們又很抗拒紙巾的觸感，所以他只好徒手幫愛貓們清除貓屎，出門時也要將自己的衣服用除毛滾筒全身清理。張睿家表示，自己為了愛貓們做了很多意料之外的付出，也挺辛苦的，不過只要回家看到一家毛孩可愛的模樣，就覺得非常療癒，也笑說短時間內應該是不會再增加新成員了。張睿家養了4隻貓咪，左起：貝果、起司、麻糬、泡芙。（周子娛樂提供）

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