久違性感！安心亞濕身秀 感覺好像在「這裡」一樣

Paul & Shark釋出#我是鯊魚座，安心亞拍攝幕後花絮。（Paul & Shark提供）〔記者方惠宗／台北報導〕義大利頂級休閒品牌 Paul & Shark邀請時尚攝影師陳漫為品牌全新主題「#我是鯊魚座」（#IAmASharkaholic）拍攝一系列宣傳照片，安心亞應邀穿上品牌最新的 2018 年春夏新裝「濕」身入鏡。安心亞說：「我第一次嘗試這種水波紋的燈光，更把頭髮跟身體都噴濕，整個感覺好像在海底一樣。」 Paul & Shark釋出#我是鯊魚座，安心亞拍攝幕後花絮。（Paul & Shark提供）

陳漫表示，鯊魚的冷靜與爆發力很像拍攝工作中的自己，「如果這個世界有鯊魚座，這星座的人應該是很冷靜，觀察力非常強，同時身材也非常好。他們面對目標時絕對不會猶豫，會很專注的認準獵物，迅速準確地追捕獵物。」

陳漫為Paul & Shark全新主題「#我是鯊魚座」拍攝宣傳照片。（Paul & Shark提供）Paul & Shark為此次主題宣傳照片邀請5位明星，除安心亞，還有李國毅、香港歌手吳雨霏、陳柏宇以及中國演員陳曉。陳漫說，這5位明星都很有他們的「鯊魚態度」；「我只需要簡單地抓住他們每一個眼神跟細節動作就好，捕捉那冷靜與爆發力的平行存在。」

安心亞說：「希望可以透過老師的鏡頭，讓大家看到我鯊魚座的態度。」

Paul & Shark「#我是鯊魚座」全新形象照將於10月24日在香港全新旗艦店的開幕活動上揭曉。

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