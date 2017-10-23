探索約旦佩特拉寶藏 先闖關走過曲折蛇道
2017/10/23 06:28
蛇道較寬處相較於狹窄處，予人寬闊感。（記者莊士賢攝）〔記者莊士賢／報導．攝影〕享有古文明世界第八奇景美名的佩特拉（Petra），是約旦首屈一指的文化珍寶，來到約旦若沒遊訪佩特拉有如入寶山空手而歸。要探索佩特拉這個文化寶藏首先要走過一段1公里多的峽谷通道（常被稱為蛇道），曲折、狹窄的峽道有如蛇的彎曲身型，稱其蛇道很貼切。
探索佩特拉首先要走過一段1公里多的峽谷通道（常被稱為蛇道）。（記者莊士賢攝）蛇道狹窄處約2公尺寬，較寬處約7公尺，走經狹窄處身處狹窄空間，高聳陡峭岩壁近在身旁，順著峭壁往上望向天空，只見藍藍一線天，峽谷Fu尤為明顯。也因峭壁高又高，陽光不易照射蛇道內，儘管外頭艷陽高照，但走在其中頗沁涼不感炙熱。曲折、狹窄的峽谷通道有如蛇的彎曲身型，稱其蛇道很貼切。（記者莊士賢攝）
蛇道岩壁下方的凹槽為水道，往昔納巴特人利用水道將水引進佩特拉城內。（記者莊士賢攝）蛇道兩旁岩壁高又陡之外，岩壁下方還可見凹槽痕跡，此凹槽為水道，納巴特人利用水道將水引進佩特拉城內，令人欽佩他們的智慧與水利工程技術。此外，岩壁上還可見圖騰雕刻，但有的歷經悠久歲月已模糊殘缺，如某處岩壁可見僅殘留人的下半身和雙腳以及動物腳的雕刻，據悉原圖是雕刻牧羊人與駱駝。蛇道部分岩壁上可見圖像、神龕等雕刻。（記者莊士賢攝）
即將走至蛇道盡頭，眼前可見玫瑰色岩石及建築隱約出現在兩側峭壁所勾勒的窄縫中，此畫面相信許多人都眼熟，在很多佩特拉的介紹資訊中也會出現，堪稱是佩特拉代表景致之一。走過蛇道才是真正踏入佩特拉，由大自然與人類一同創造的佩特拉奇景赫然出現眼前。走至蛇道盡頭，玫瑰色岩石及建築隱約出現在兩側峭壁所勾勒的窄縫中，此畫面相信許多人都熟悉的佩特拉印象。（記者莊士賢攝）
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