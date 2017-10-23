百貨週年慶免費看！ 日本祭典表演好有fu

大葉高島屋邀請HONIYA YOSAKOI舞團來台獻藝。（大葉高島屋提供） 〔記者凃盈如／台北報導〕大葉髙島屋週年慶正如火如荼進行中， 上週末更一連3天邀請來自日本四國愛知縣的HONIYA YOSAKOI舞團表演 ，在1樓士東戶外廣場添上熱情、活潑的氛圍，本次舞團自日本精選了34位舞者來台，獻上鏗鏘有力的YOSAKOI（よさこい）舞蹈。

舞團整齊劃一的動作、歡樂的笑容，讓人感染活潑的朝氣。（大葉高島屋提供）YOSAKOI是一種最初由高知縣夜來祭（よさこい祭り）發展起來、逐漸成為盂蘭盆節期間在日本各地舉行的祭典形態活動。除了高知縣，日本各地也廣泛舉辦類似形態的祭典，如北海道札幌市舉辦的YOSAKOI索朗祭（YOSAKOIソーラン祭り）或東京的原宿表參道元氣祭Super YOSAKOI（原宿表参道元氣祭り・スーパーよさこい）等等，「YOSAKOI系」祭典，表演隊伍除了身著日本傳統服飾、搭配傳統五分鐘音樂，還會拿著會發出聲音的鳴子響板，邊使鳴子發出聲音邊跳舞，展現足具節慶感的歡樂氣息。 大葉高島屋23rd週年慶邀請到YOSAKOI舞團於商場室內、戶外表演，無論日與夜，都引來許多民眾駐足圍觀，增加商場的互動性。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋週年慶第二波至10月24日止，聯名卡友滿5,000元送1,000點玫瑰寶寶點數，當日於全館累積消費滿5,000元以上，即可兌換各門檻好禮。

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