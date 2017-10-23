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首頁 > 婉君推

阿喜被糗好大牌 王心凌驚喜捧場險買黃牛票

2017/10/23 07:18

〔記者粘湘婉／台北報導〕阿喜21日下午晚上演出舞台劇《三人行不行》，與亮哲、黃浩詠，兩男一女在台上分飾30個角色，被譽為舞台劇演員的特技表演，該場表演她在台上狂吃亮哲豆腐，在導演加戲下，猛拍男方屁股讚有夠翹；她的師姐王心凌，同門師弟顏永烈、以及金鐘視帝陳慕義等人則隱身台下當觀眾，王心凌更打趣糗她超大牌，讓她差點去買黃牛票。

導演黃毓棠是亮哲妻子，在排戲過程中也不浪費老公好身材，一幕亮哲倒在地上，阿喜上前飛撲在他背上的戲碼，導演也特地加戲，要她狂拍亮哲屁股，阿喜還自己加詞嘖嘖稱讚說：「真的很翹！」逗得現場觀眾會心大笑。阿喜私底下對亮哲笑說：「是你老婆叫我這樣做的喔。」

而她在劇中同時扮演機車女、上班族小資女、拔牙女、外省太太、酒家女、呆萌女、電台主持人、純情女等角色，台上100分鐘忙翻天，演完全身大汗，只要有人靠近就警告對方「我好臭喔」。師姐王心凌在演出前一晚，臨時多了一天空檔，想去當觀眾支持，卻買不到票，費盡一番力氣才找到轉賣者，順利入場。她見到阿喜除讚她演技棒，也不忘糗她：「齁~~現在很大牌耶，想看你的舞台劇還差點買不到票！」王心凌（中）、顏永烈（左一）捧場阿喜（左二）、亮哲（右二）、黃浩詠（右一）主演舞台劇《三人行不行》。（天晴音樂提供）

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