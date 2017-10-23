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首頁 > 婉君推

保養變裝一兼二顧 萬聖節國外網友這樣玩

2017/10/23 07:30

國外網友大玩創意用面膜玩變裝。翻拍GLAMGLOW IG 〔記者邱巧貞／台北報導〕1993年美國推出熱門影集《金剛戰士》（Saban’s Mighty Morphin Power Rangers），迅速成為當時最高收視率的兒童電視節目之一，更成為全美最長壽的兒童動作節目。

2017年電影版《金剛戰士》（Saban’s Power Rangers）重新登場造成話題，延續電影推出後的熱度，好萊塢保養品牌GLAMGLOW也搶在萬聖節前夕，推出以金剛戰士電影中的兩大反派角色 ：Rita Repulsa Green和Goldar Gold 為主題的限定款「無重力瞬效緊實面」。

GLAMGLOW結合火紅的金屬光元素，創造出反派專屬的邪惡綠與金色面膜。GLAMGLOW 提供GLAMGLOW結合今年相當火紅的金屬光元素，創造出反派專屬的邪惡綠與金，展現話題性及瘋狂創造力的品牌態度，超級適合作為萬聖節裝扮的用的造型。

創意打造金屬光萬聖節妝容。GLAMGLOW 提供GLAMGLOW「無重力瞬效緊實面膜-金剛戰士限量版」的創新配方，讓面膜在肌膚上變乾時會轉變成帶有金屬質感的綠色及金色，使肌膚瞬間感覺緊實、輪廓更立體，撕下面膜後，展現明亮光感。GLAMGLOW 無重力瞬效緊實面膜-金剛戰士限量版-綠色30g /金色30g ，皆為1,650元。GLAMGLOW 提供

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