連恩尼遜揭政治醜聞 深喉嚨爆料迫總統下台

〔記者吳琬婷／綜合報導〕新片《推倒白宮的男人》改編真人真事，是影史首部以FBI內部視角，來描繪「水門案」政治醜聞的作品，主角「深喉嚨」找來「地表最強老爸」連恩尼遜演出，引領觀眾深入腐敗的權力核心，揭露白宮與FBI之間的權力鬥爭、競選舞弊，還有政府和新聞自由之間的角力拉扯。

連恩尼遜在《推倒白宮的男人》中飾演揭露政治醜聞的「深喉嚨」。（采昌提供）

該片由金獎名導雷利史考特與兩屆奧斯卡影帝湯姆漢克斯聯合監製，重現美國憲政史上最大政治醜聞「水門案」。巧合的是，片中所描繪的歷史事件，正好與當今美國政治局勢相似：美國司法部指派前FBI局長穆勒擔任特別檢察官，調查現任總統川普。今昔對照，讓本片更像一則以古喻今的政治預言。

連恩尼遜在《推倒白宮的男人》中飾演揭露政治醜聞的「深喉嚨」。（采昌提供）

本片在多倫多影展舉行世界首映，隨即受到矚目與好評，尤其連恩尼遜曾在宣傳期間對外透露：「往後想演出不同的角色。」也讓他的「封拳」之說一度蔚為話題。而他接演本片，確實以不同於動作片的內斂演技，讓媒體與影迷耳目一新。「Screen Crush」網站評價：「連恩尼遜不只會搶救人質、痛毆恐怖份子，更是一個很棒的演員。」《推倒白宮的男人》11月10日在台灣上映。

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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