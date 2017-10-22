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首頁 > 婉君推

男星認過無慾生活 慘遭虧成Seafood

2017/10/22 22:02

〔記者陽昕翰／台北報導〕「NO NAME」余荃斌將推出新單曲《自在》，這首歌原是他寫給師姊李翊君的歌，這次決定重新編曲詮釋，他談到：「翊君姊唱出屬於女性的一種自在跟態度，那我的部分就是聲線比較沙啞、用節奏比較跳躍的方式來唱，比較粗曠，是屬於男生的一種自在感覺。」「NO NAME」余荃斌持續創作音樂，不放棄歌唱之路。（艾迪昇提供）

出道多年的NO NAME，已經放下堅持出專輯的想法，但並沒有因此放棄創作音樂，反而決定推出數位單曲，也省去了台幣上百萬的製作費。「NO NAME」余荃斌推出新單曲《自在》。（艾迪昇提供）

只是在資金有限的情況下，一切只能從「減」開始，他透露：「做音樂不容易，當初在寫《自在》時，就是因為開始想要過減項生活，不管是物質或是精神上，要把想追求想擁有的東西減掉，甚至已經擁有的，或是在心裡很久的念頭都把它們減到最少量。」

他連生活都過得簡單無慾，還遭朋友笑虧：「你是要當Seafood（師父）嗎?」 NO NAME對此仍稱滿足現況，「減掉生活中不斷增長的慾望，只要有能夠支撐生活上面的一些條件就夠了。」

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