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（影音）女僕裝唱搖滾樂！日樂團BAND-MAID寶島首秀大展反差萌

2017/10/22 21:39

〔記者羅子欣／台北報導〕日本女僕搖滾樂團「BAND-MAID」今首度在台開唱，5名團員穿著華麗又可愛的女僕裝，萌度破表，卻唱著硬式搖滾樂，創造超強烈的反差，衝突美感令人耳目一新，嗨翻現場粉絲；雖是首次在台辦演唱會，她們對台灣已頗為熟悉，4月曾來台拍MV，6月更受邀來金曲獎表演，當時就抽空走訪九份、基隆等知名景點，更品嘗了小籠包、珍奶等美食，對台灣印象超好。日本女僕搖滾樂團BAND-MAID演唱會。（記者王文麟攝）日本女僕搖滾樂團BAND-MAID演唱會。（記者王文麟攝）

談到對台粉的印象，她們說：「每個人都面帶微笑，感覺很溫柔呢。」但她們也認為太內斂了，忍不住嬌喊：「熱情一點嘛！我們是在唱搖滾樂耶！」而她們因為穿顯眼的女僕裝，常常被誤認在Cosplay，但她們帥氣表示：「我們在搞樂團！」日本女僕搖滾樂團BAND-MAID演唱會。（記者王文麟攝）

「BAND-MAID」2013年7月組成，主唱小鳩MIKU原本在女僕咖啡廳打工，想著若能「穿可愛的女僕裝，唱帥氣的歌曲」應該很有趣，於是找了彩姫、歌波、茜、MISA一起組團，超萌造型與搖滾樂的衝突美感，讓她們迅速走紅，日本巡演場場爆滿，各大音樂祭也邀約不斷；她們今晚演出結束後仍行程滿檔，還將到英國、法國等地巡演，凌晨就離台。日本女僕搖滾樂團BAND-MAID演唱會。（記者王文麟攝）日本女僕搖滾樂團BAND-MAID演唱會。（記者王文麟攝）

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