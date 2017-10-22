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韋禮安窮遊歐洲 好心幫街友竟被「瞧不起」

2017/10/22 21:14

〔記者王心妤／台北報導〕韋禮安7月完成北京站巡演後，獲得2個月到英國進修的度假時光。雖然特別飛到歐洲沉澱心情，但韋禮安自嘲是「窮學生之旅」，連超美的必去咖啡廳，他也為了省錢略過，更自爆不管到哪個城市都先找找經濟又實惠的餐廳，一天平均只吃1.5餐。韋禮安窮遊歐洲。（福茂提供）

此趟旅行，除了觀光客必訪景點，愛吃美食的韋禮安，也努力尋找經濟實惠的美食，他印象最深刻的是在維也納吃的巴基斯坦菜餐廳、有名炸豬排店，及窮學生觀光必備自餐。韋禮安在歐洲酒吧上台表演。（福茂提供）

至於有沒有豔遇，韋禮安則笑著說：「當然沒有！我只有不停地被街友纏上，是我看起來人太好嗎？」他無奈地表示，他在英國和東歐行走時，不時被在路邊的街友上前向他乞討，有一次當他坐客運到在布達佩斯時，在轉運站，突然有位中年男子向他搭話，說自己沒有錢回布拉格，跟他索取5歐元，韋禮安當時身上沒有歐元，僅剩下之前在布拉格用剩的捷克幣零錢，心想幫助人不無小補的他，掏出捷克幣要給對方，沒想到這位中年男子竟然不接受，轉頭就走人，讓他超傻眼！

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