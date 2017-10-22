小泡芙參加《爸爸5》變了 劉畊宏坦言「老婆有點受傷」

劉畊宏與女兒因節目大紅。（翻攝自劉畊宏臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星劉畊宏近期帶著女兒「小泡芙」參加節目《爸爸去哪兒5》，父女互動大受歡迎，小泡芙可愛的模樣更是讓觀眾喜愛，紛紛搶認劉畊宏當岳父，日前劉畊宏接受採訪，表示女兒上節目後的改變讓老婆王婉霏有點受傷。

對於小泡芙的改變，王婉霏有些受傷。（翻攝自王婉霏臉書）

據《網易娛樂》報導，劉畊宏透露小泡芙第一次參加節目後變得很黏他，讓過去跟女兒比較親的老婆感到有些受傷，但第二次錄影時她就開始想媽媽，劉畊宏便跟她說既然想媽媽，回去時就不要說想跟爸爸睡，要把爸爸留給哥哥和妹妹，而她就多陪媽媽，因此回去後小泡芙黏著媽媽，才讓老婆心裡舒服一點，而對於陳小春在節目中的鐵血教育，劉畊宏認為他們一開始都不知道如何當爸爸，是透過親自帶小孩跟互相交流才抓到訣竅，他也說看到陳小春對兒子開始有不一樣的處理方式。 小泡芙的可愛模樣大受歡迎。（翻攝自王婉霏臉書）

小泡芙因參加節目累積了超高人氣，被問到是否會讓她進入演藝圈，劉畊宏認為她年紀還小，每次錄影他都盡量讓女兒覺得是在玩不是在工作，因為他覺得現在才4歲的女兒沒有必要工作，他也說不想去想像女兒交男朋友的情景，坦承：「我還沒有辦法想像她有男朋友的事情。」

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