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防彈開唱喊「幸福」！刀群舞手指愛心魅萬名台粉

2017/10/22 19:49

〔記者陳立妍／新北報導〕南韓夯團防彈少年團昨晚3度在台開個唱，今下午在林口體育館「倒帶」演出1場，2場演唱會共吸引2萬名粉絲捧場，粗估吸金約8500萬元。防彈少年團。（Big Hit娛樂提供）

防彈少年團時隔1年4個月4度訪台，演唱會上他們以夯曲《Not Today》熱力開場，充滿力道的刀群舞引爆全場尖叫聲。隨後隊長Rap Monster以台語「打給厚（大家好）」，帶領團員向台灣粉絲打招呼，V趁自我介紹時狂發手指愛心對歌迷示愛，J-Hope撂標準華語「見到你們很高興」，Jin自稱「World wild handsome」，智旻則雙手抱拳以華語說「請多多指教」，萌度破表。之後，他們一連演唱代表作《I Need U》、《Fire》、《Run》、《DNA》、《血汗淚》，團體、個人solo輪番上場，勁歌熱舞逾20曲。防彈少年團。（Big Hit娛樂提供）

演唱會接近尾聲之際，V以華語向粉絲說：「時間真的過得太快了，我真的非常開心，我希望這場演唱會不要結束，你們也是嗎？」講話不小心破音的Jin則嘴甜表示：「託大家的福今天就像重新出生一樣」，老么柾國也感性以華語說道：「希望以後能常常見面，雖然我們不在同一片土地上，但我們的心是永遠在一起的，我現在真的很幸福。」防彈少年團。（Big Hit娛樂提供）

此外，防彈少年團將於明天搭機離台，班機不公開；他們的最新韓語專輯《LOVE YOURSELF 承 'Her'》現已在台發行。

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