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衰遭假王子騷擾 罹癌名媛怒罵「居心何在？」

2017/10/22 18:39

〔娛樂頻道／綜合報導〕55歲香港社交名媛薛芷倫，曾在1987年版《倩女幽魂》飾演「小青」，火辣豔麗形象深植人心，2009年罹患乳癌，因化療藥物引發過敏，導致容貌大改變，慘被外界貼上整型失敗標籤，近日透露，遭一名自稱是俄羅斯王子的男子騷擾，對方不僅盜用她的名字，還對周遭友人行騙，氣得發文呼籲眾人，千萬別中招。薛芷倫因化療過敏，導致容貌大變。（翻攝自臉書）

薛芷倫18日在臉書公開呼籲好友，別被一名「Prince Jorge」男子唬了，該男近期利用她的臉書及IG好友清單，試圖聯絡每位親友，並自稱是俄羅斯王子，聲稱握有西班牙房產，只要設資數百萬港幣，便能換取歐洲護照，「他並不是什麼俄羅斯王子，如果你有朋友會跟他見面，請不要中招受騙啊！」

薛芷倫雖已年過半百，但身材仍十分火辣。（翻攝自臉書）薛芷倫氣憤地表示，自己除了遭「假王子」嚴重騷擾，名字還被盜用，就連朋友圈也被騷擾，對方不斷約她的朋友出來見面，假借投資名義行騙，事後還在社群網站散布對她帶有人身攻擊的謊話，她氣得直呼：「這樣做到底是居心何在？」薛芷有「社交皇后」之稱。（翻攝自臉書）

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