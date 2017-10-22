林俊傑PO照父愛滿溢 網友只注意「千萬移動豪宅」

林俊傑深厚的演唱實力大受歡迎。（翻攝自林俊傑臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「JJ」林俊傑歌聲清亮深情，被視為新一代歌神，個性開朗的他在演藝圈結交不少好友，他也相當喜愛小孩，不僅與林志穎的兒子Kimi感情好，更有一個乾兒子「京京」，日前他PO出與京京的合照，但網友的目光全被他的千萬愛車所吸引。

林俊傑與乾兒子合照，身後超跑成亮點。（翻攝自林俊傑臉書）

林俊傑工作繁忙，日前他終於找到工作的空檔悠閒的吃午餐，而與他一同共進午餐的是它的乾兒子京京，林俊傑也PO出照片，只見他條紋帽，身穿黑色上衣搭配同色長褲與鞋子，看起來潮味十足，而京京坐在他身旁對鏡頭比出YA的手勢，讓林俊傑開心的說京京把第一次拍照比YA的照片獻給了他，對於乾兒子流露出滿滿的父愛，但網友關心的卻是停在他身後的超炫跑車，紛紛表示「後面那台車是亮點」、「我只看到車」、「那面那台帥」。 林俊傑相當喜愛小朋友。（翻攝自林俊傑臉書）

其實那台價值千萬的超跑是來自英國的「麥拉倫」（McLaren）最新二代車720S，動力可達720匹，規格可說是「天王超跑」等級，台灣8月份才上市，共引進Performance、Luxury兩者規格套裝，售價為新台幣1580萬元，被譽為「千萬移動豪宅」，因此一出現在林俊傑的照片中便立刻引起討論。

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