保時捷正評估是否重返F1

〔記者方維鐸／台北報導〕根據國外賽車媒體的消息，保時捷董事會將對是否重返F1一級方程式賽車做出決定，但這一切仍取決於接下來F1賽車動力單元規範的新架構。 儘管目前還不確定保時捷高層是否決定重返F1賽事，但專門報導各類賽車活動的Motorsport.com網站已透過電腦3D繪製出栩栩如生的保時捷F1賽車預想圖。（Motorsport.com網站提供）

報導引述保時捷財務與資訊科技執行董事會成員兼副主席Lutz Meschke上個月初義大利GP時的說法，證實保時捷有興趣重回F1賽事。這家全球知名跑車製造廠於1957～62年間曾經以廠隊參與過F1賽事，並在1962年由美國賽車手Dan Gurney贏得過法國GP的勝利，這段期間車隊最佳戰績是1961年獲得了年度總排名第3名。 保時捷距離上次以廠隊型態投入F1賽事，迄今已有55年之久，最近一次以引擎供應商的姿態進軍F1則在1991年（僅僅一年），所以各界都高度關注他們是否有意再度重返F1賽事。（Motorsport.com網站提供）

1962賽季結束後保時捷車隊就退出F1賽事，但荷蘭私人車隊Ecurie Maarsbergen的法國賽車手Carel Godin de Beaufort繼續用他們退役的718賽車參賽F1至1964年賽季。 1962年保時捷804賽車在美國賽車手Dan Gurney駕駛下（圖中30號車，現收藏於英國Donington Grand Prix Collection博物館）贏得了法國GP的勝利，這是保時捷參賽F1的唯一一勝紀錄。（維基百科提供）

1991年保時捷一度以引擎供應商身份重回F1賽事一年，他們為Footwork Arrows車隊提供一具3.5升V12引擎，但雙方合作相當不愉快，整個賽季只用保時捷動力參加過6站比賽，竟完全沒有完賽過一場。剩下賽季Footwork Arrows改用福特提供的V8引擎參賽，保時捷則未曾涉入過任何F1賽事。

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