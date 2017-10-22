（影音）宅男女神解婕翎攜手活屍 歡慶《陰屍路》第100集播出
2017/10/22 16:24
〔記者羅子欣／台北報導〕美國人氣影集《陰屍路》在全球「屍」迷引頸期盼下，終於要推出全新第八季，而第八季第1集也是全系列的第100集，片商今在信義威秀舉辦宣傳活動，特別找「宅男女神」解婕翎到現場一起歡慶第100集的播出，解婕翎也是《陰屍路》鐵粉，愛到連遊戲都玩，看到現場安排的活屍演員也絲毫不害怕，不僅親切餵食餅乾，還拉著他們一起拍照，場面逗趣又可愛。解婕翎出席《陰屍路》100集首映記者會。（記者趙世勳攝）
第七季的劇情中，瑞奇一行人受盡尼根陣營「救世軍」的欺凌與壓迫，還失去多名成員，但在活屍橫行的末日世界中，最可怕的不是活屍而是人性，突然的背叛打亂瑞奇的所有計畫，讓情況更陷入膠著，第八季主題為「全面開戰」，瑞奇將策動所有勢力，終結「救世軍」的暴虐，為所有人帶來更好的未來，預告將會有更多令人血脈賁張的衝突畫面，令人十分期待；《陰屍路》第八季第1集，將於明天（23日）早上11點半於FOX、FOX+全球同日首播。解婕翎出席《陰屍路》100集首映記者會。（記者趙世勳攝）
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