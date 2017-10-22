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（影音）《花甲》電影版強尬《角頭2》 蔡振南曝「這點」讓人擔心

2017/10/22 16:12

〔記者吳琬婷／台北報導〕國民夯劇《花甲男孩轉大人》將以原班人馬拍攝電影版《花甲大人轉男孩》，導演瞿友寧今率主要演員舉行開鏡記者會，該片搶攻明年賀歲檔期，將與賣座國片續集《角頭2：王者再起》對打，被問及是否會擔心票房，瞿友寧表示，有聽說《角頭2》拍得很精緻，但兩部片是不一樣的片型，《花》片主攻全家人一起來看，劇情走溫馨親情的喜劇路線。蔡振南（右起）、龍劭華、柯叔元出席花甲大人轉男孩開鏡記者會。（記者宋志雄攝）

瞿友寧也表示有預感電影版將會大賣，透露在拍電視劇前一天，曾做了一個被狗咬傷腳的夢，結果電視劇在台掀起熱潮，今天電影版開鏡，他昨晚也又夢到被狗咬傷腳，笑說「雖然是一個迷信，但感覺會有不錯的成績」。劉冠廷（左起）、廬廣仲、江怡蓉、嚴正嵐出席花甲大人轉男孩開鏡記者會。（記者宋志雄攝）

「花甲爸」蔡振南前天收到劇本，他力讚「劇本從頭到尾都很精彩」，光是破題就有個很厲害的開始，也終於了解為何導演要堅持拍電影版，但也透露唯一擔心的地方是「劇本實在是太長了，比較好奇導演將怎麼剪接、取捨內容」。瞿友寧導演出席花甲大人轉男孩開鏡記者會。（記者宋志雄攝）

瞿友寧也保證電影版劇情將有別於電視劇，不僅會有「一鏡到底吵架戲」的升級版，「花甲」盧廣仲片中也將挑戰裸露床戲、吻戲、武打戲，甚至還有1人分飾3角的演出，讓盧廣仲直說，看完劇本後非常緊張，「緊張到背都濕了、內褲也濕了！」

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