（影音）老婆曾流產 吳尊泛淚「不能陪在她身邊」

吳尊對於一對兒女相當疼愛。（翻攝自吳尊微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星吳尊過去演過多部偶像劇，美男子形象受到粉絲喜愛，近期他帶著女兒「Nei Nei」與兒子「Max」參加節目《爸爸去哪兒5》，三人的互動大受觀眾歡迎，日前有人翻出吳尊幾年前上節目的片段，與家人之間的情誼令人動容。

吳尊透露老婆曾流產。（擷取自YouTube）

吳尊幾年前錄製節目《魯豫有約》，在節目中大談他當爸爸後的心路歷程，在他還沒公開已婚身分時，不能在公開場合與老婆和孩子有太多的互動，但公開後他能光明正大的在路上抱女兒，讓他感到很幸福，他也在節目中透露，其實在Max之前老婆曾懷過一次孕，卻在兩個月時不幸流產，吳尊眼眶泛淚的說當時他因工作無法陪在老婆身旁，讓他感到相當心痛，過去吳尊曾希望有5、6個孩子，但後來轉念覺得2、3個剛剛好，能夠給他們更仔細的照顧。 吳尊老婆送他親筆信。（擷取自YouTube）

吳尊老婆也準備了一封親筆信送給他，信中提到雖然與吳尊都為家庭做了不少犧牲，但老婆與身邊的人都對他真誠以及對生活熱愛的態度感到驕傲，老婆也說吳尊雖然無法時常陪在兒女身邊，只能靠照片排解思念，但希望他知道不論他身在何處，都會有如此可愛的天使陪伴著他，真情告白讓吳尊再次紅了眼眶。

吳尊部分約從16：42開始（影片擷取自YouTube，如遭刪除請見諒）

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