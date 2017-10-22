徐乃麟爆譙導火線不只「輸不起」 網友揪出她也是兇手

〔記者曾德蓉／台北報導〕徐乃麟上月錄華視《天才衝衝衝》，抓狂幹譙唐從聖影片外流，引爆熱議，隨著兩人和解，該集節目內容在昨晚播出，但製作單位果然把飆罵片段剪個精光，只留下曾國城與其他同場藝人一臉尷尬的模樣當結尾。

夏語心（左二）和唐從聖（左三）狂虧徐乃麟（右）。（翻攝自華視）據悉，徐乃麟抓狂並失控幹譙唐從聖的導火線，是因為玩猜字遊戲，唐從聖將荒「謬（ㄇ一ㄡˋ）」唸成「ㄇ一ㄠˋ」，徐乃麟拒絕讓他過關，唐從聖在旁邊鼓噪「小家子氣」，舒子晨還提油救火說「雞蛋裡挑骨頭」，最後唐從聖又酸「你是不是輸不起呀」，徐乃麟才會理智斷線，馬上飆出髒話進行一場至尊對決；不過昨晚節目播出，網友辦案認為，激怒徐乃麟，夏語心也有份。

還原節目內容，徐乃麟禁止曾國城隊以講話、點頭、搖頭給隊友提示，夏語心先虧徐乃麟「你很認真耶，計較輸贏耶」，唐從聖附和「乃哥剛演死人都很認真耶」，徐乃麟則反駁「我從來不計較輸贏，我計較的是節目的效果」，唐從聖譏諷「這點還真看不出來」，此時徐乃麟雖然微笑反嗆：「那你要不要先走，看不出來你就先走啊。」但已可嗅出火藥味。

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