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首頁 > 婉君推

16年愛貓病危 甜美女星忍痛作出決定...

2017/10/22 14:40

李蘊（左）當媽後，便將生活重心放在女兒身上。（翻攝自Instagram）〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲港星李蘊外型甜美，2015年和男友羅章冠結婚後，便定居廣州，昨（21日）深夜透露，養了16年的貓咪，近期因重病，已瘦如皮包骨，她特地奔回家向對方道別。

李蘊家中的愛貓「毛毛」養了16年。（翻攝自Instagram）李蘊（左）十分疼愛「毛毛」。（翻攝自Instagram）李蘊香港家中的16歲貓咪「毛毛」（相當於人類80歲），上月健康狀況突然變差，加上邁入老年，機能開始退化，「我知道治癒機會渺茫，但我們不會放過任何令牠生存的機會」，經1個月的治療，毛毛的身體每下愈況，眼睛已出現渾濁，身體瘦成皮包骨，且目前僅剩尾巴能輕微擺動。

「毛毛」現眼睛已出現混濁，身體更瘦如皮包骨，狀況極差。（翻攝自Instagram）李蘊深知毛毛即將離世，心裡十分不捨，特地從廣州返回香港相陪，「作出了一個艱難的決定，明天，跟你好好道別」，她在Instagram分享毛毛正在曬太陽的照片，哀傷說：「你最喜歡曬太陽，這次是你最後一次曬太陽！」、「bye bye啦李金毛，彩虹橋上面好多朋友陪你，不要太驚恐，我永遠愛你懷念你」，網友趕緊留言安慰「毛毛已完成使命了」、「好好保重」、 「毛毛得到解脫，會在另一個世界守護妳」、「每個生命都有自己的命運，Take care！」李蘊今帶「毛毛」曬最後一次太陽。（翻攝自Instagram）

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