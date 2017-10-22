限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

毀了安以軒新婚夜 劉品言哽咽想念安鈞璨

2017/10/22 13:41

劉品言擔任安以軒夏威夷婚禮的伴娘，坦承因為太過疲累，婚禮結束後大暴走。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕29歲的「言言」劉品言近日發行新書《煮光陰：我與阿嬤的好時光》，暖心記錄帶她長大的阿嬤的好廚藝。近日言言接受採訪，提到安以軒的夏威夷婚禮，透露擔任伴娘的她居然差點把10克拉的鑽戒搞丟，甚至在新婚洞房夜大暴走，與安以軒吵到清晨6點。

言言被稱為「最佳伴娘代言人」。（翻攝自臉書）言言數度擔任伴娘，被封為「最佳伴娘代言人」，她近日接受《噓！星聞》採訪，提起3月時參加好姊妹安以軒的婚禮，忍不住大吐苦水，「音樂放錯、有人坐錯位置、有人喝醉、喬床位…一切婚宴的大大小小事都找我！」連主持人納豆的台詞都由她校稿。甚至在婚禮當天，婚顧公司的人跑來問她戒指在哪裡，一度以為10克拉的戒指不見了，言言心有餘悸的說：「我當下寒毛直豎，戒指真的被弄丟的話，我真的跳到旁邊的海水，都無法得到任何救贖！」幸好最後發現戒指一直由婚顧公司的人員保管，因為訊息傳達不清，才造成虛驚一場。

劉品言（右）與「安式企業」的安以軒（右三）感情甚好。（翻攝自臉書）言言坦承當伴娘壓力太大，婚禮結束後與新娘安以軒吵了一整晚，硬生生毀了夫妻倆的新婚之夜。她憶起當時情況不禁哽咽的說：「天阿！我好希望安鈞璨在喔，如果有他在的話，就不會有這麼多屁事了。」雖然姊妹的好感情吵完就合好，但經歷過這次隆重的婚禮，她也告訴經紀人：「答應我，如果我以後婚禮沒有一切從簡的話，一定要巴我的頭！太累了！」言言（右）與安鈞璨（左）感情深厚，一提起已故好友不禁數度哽咽。（翻攝自臉書）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
有夠尷尬…徐乃麟幹譙唐從聖 抓狂真相現在才曝光 有夠尷尬…徐乃麟幹譙唐從聖 抓狂真相現在才曝光
2017/10/22 08:12
乃哥飆罵從從節目播了！ PTT網友實況轉播 乃哥飆罵從從節目播了！ PTT網友實況轉播
2017/10/22 08:27
李炳輝月入15K窮慘 驚爆分居13年婚姻破局 李炳輝月入15K窮慘 驚爆分居13年婚姻破局
2017/10/22 07:25
奉子成婚躲海島度蜜月 女星大腹便便仍被逮 奉子成婚躲海島度蜜月 女星大腹便便仍被逮
2017/10/22 06:52
（專訪）王彩樺拍鬼片拿符出事 好兄弟當場翻臉 （專訪）王彩樺拍鬼片拿符出事 好兄弟當場翻臉
2017/10/22 07:24
（獨家）嚴爵爆退休 不當五月天師弟了！ （獨家）嚴爵爆退休 不當五月天師弟了！
2017/10/22 07:45
玉女始祖遭冒名開芭樂票 慘淪通緝犯 玉女始祖遭冒名開芭樂票 慘淪通緝犯
2017/10/22 06:28
恭喜！坣娜下嫁10億洋男 絕美婚紗曝光 恭喜！坣娜下嫁10億洋男 絕美婚紗曝光
2017/10/22 11:21
（獨家）秦偉受害者同婚遭重挫 另一半是女職軍 （獨家）秦偉受害者同婚遭重挫 另一半是女職軍
2017/10/22 07:19
傅達仁壽命將耗盡 兒大爆發「爸爸我愛你」 傅達仁壽命將耗盡 兒大爆發「爸爸我愛你」
2017/10/22 10:09
三立疑被A走7億 張榮華鐵了心告外甥 三立疑被A走7億 張榮華鐵了心告外甥
2017/10/22 08:25
淫魔製片脫褲露生殖器 強逼女星撫摸 淫魔製片脫褲露生殖器 強逼女星撫摸
2017/10/22 07:41
柯P選市長被害 音樂人：拉人墊背，不是個作風 柯P選市長被害 音樂人：拉人墊背，不是個作風
2017/10/22 07:29
（影音）純白睡衣熱舞 徐嬌激凸被抓包？！ （影音）純白睡衣熱舞 徐嬌激凸被抓包？！
2017/10/22 10:43
乃哥譙從從節目播了 舒子晨趕不及「有人看了嗎？」 乃哥譙從從節目播了 舒子晨趕不及「有人看了嗎？」
2017/10/22 11:40
金馬影后罹癌割乳 不忍讓富商尪看傷口 金馬影后罹癌割乳 不忍讓富商尪看傷口
2017/10/22 08:52
伊能靜健身曬美照 前凸後翹露蠻腰搶鏡 伊能靜健身曬美照 前凸後翹露蠻腰搶鏡
2017/10/22 09:49
被國王妹妹相中 他差點成了王子 被國王妹妹相中 他差點成了王子
2017/10/22 10:18
女大胃王單親撫養過動兒 藉狂吃發洩超催淚 女大胃王單親撫養過動兒 藉狂吃發洩超催淚
2017/10/22 07:54
馬祖還可以這樣玩...... 馬祖還可以這樣玩......
2017/10/22 08:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.