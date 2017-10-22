毀了安以軒新婚夜 劉品言哽咽想念安鈞璨
2017/10/22 13:41
劉品言擔任安以軒夏威夷婚禮的伴娘，坦承因為太過疲累，婚禮結束後大暴走。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕29歲的「言言」劉品言近日發行新書《煮光陰：我與阿嬤的好時光》，暖心記錄帶她長大的阿嬤的好廚藝。近日言言接受採訪，提到安以軒的夏威夷婚禮，透露擔任伴娘的她居然差點把10克拉的鑽戒搞丟，甚至在新婚洞房夜大暴走，與安以軒吵到清晨6點。
言言被稱為「最佳伴娘代言人」。（翻攝自臉書）言言數度擔任伴娘，被封為「最佳伴娘代言人」，她近日接受《噓！星聞》採訪，提起3月時參加好姊妹安以軒的婚禮，忍不住大吐苦水，「音樂放錯、有人坐錯位置、有人喝醉、喬床位…一切婚宴的大大小小事都找我！」連主持人納豆的台詞都由她校稿。甚至在婚禮當天，婚顧公司的人跑來問她戒指在哪裡，一度以為10克拉的戒指不見了，言言心有餘悸的說：「我當下寒毛直豎，戒指真的被弄丟的話，我真的跳到旁邊的海水，都無法得到任何救贖！」幸好最後發現戒指一直由婚顧公司的人員保管，因為訊息傳達不清，才造成虛驚一場。
劉品言（右）與「安式企業」的安以軒（右三）感情甚好。（翻攝自臉書）言言坦承當伴娘壓力太大，婚禮結束後與新娘安以軒吵了一整晚，硬生生毀了夫妻倆的新婚之夜。她憶起當時情況不禁哽咽的說：「天阿！我好希望安鈞璨在喔，如果有他在的話，就不會有這麼多屁事了。」雖然姊妹的好感情吵完就合好，但經歷過這次隆重的婚禮，她也告訴經紀人：「答應我，如果我以後婚禮沒有一切從簡的話，一定要巴我的頭！太累了！」言言（右）與安鈞璨（左）感情深厚，一提起已故好友不禁數度哽咽。（翻攝自臉書）
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