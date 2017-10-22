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首頁 > 婉君推

待嫁喬妹談幸福 就是「和相愛的人同桌共餐」

2017/10/22 13:23

宋慧喬透露，能和相愛的人同桌共餐，就會讓她感受到幸福。（翻攝自VOGUE KOREA）〔記者陳立妍／綜合報導〕35歲的「喬妹」宋慧喬將於9天後晉升人妻，與小她3歲的宋仲基在新羅飯店的迎賓館舉行婚禮。而上月待嫁新娘宋慧喬也為《VOGUE KOREA》拍攝美照，她接受訪問時談到所謂的幸福，就是和相愛的人「同桌共餐」，嚮往平凡又簡單的幸福。

宋慧喬透露：「無論是對什麼，現在都只留下了好的時候的好的感情。真的不是大事，下次時間流逝了，感到辛苦的記憶也會消失，以前那麼討厭的人也不討厭了，希望大家都過得好好的，我也過得好，你也過得好。」表示不會留戀過去的生活。

宋慧喬將於月底晉升人妻。（翻攝自VOGUE KOREA）當被到怎樣是過得好？喬妹說：「没有不好的事、沒什麼大事，享受細微的每個瞬間，為了不經歷不好的事，正直的生活。」她接著表示：「能和可以共享悲傷、喜悅事情的相愛的人們，圍坐在一個飯桌吃飯，就會感到很幸福。」

此外，雙宋的定情作《太陽的後裔》，現於每周一至周五晚上11點在東森戲劇台重播。

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