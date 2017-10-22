朴敘俊Kiss有3撇步 羞認最滿意自己的「下半身」

朴敘俊透露拍攝唯美吻戲的秘訣。（記者胡舜翔攝）〔記者陳立妍／台北報導〕28歲的韓星朴敘俊因演出韓劇《三流之路》晉升人氣男神，他在劇中和金智媛有多場甜蜜吻戲，前晚接受台媒聯訪，被問到拍攝唯美吻戲的秘訣？朴敘俊笑說：「根據劇本去傳達角色的情感、忠於情感去表現，我認為這是最重要的。」接著他強調吻戲有所謂的「3要素」，包括演員的演技、劇本及導演運鏡、音樂，綜合以上元素完成一場好的吻戲。

朴敘俊因演出韓劇《三流之路》晉升人氣男神。（記者胡舜翔攝）而在《三流之路》飾演跆拳道、格鬥選手的他，除了為戲勤加運動操肌，也特地接受重量訓練，連續2個月每天運動6小時，並在IG曬健身成果。問他對身材哪個部位感到最滿意？朴敘俊羞回：「自己講好像有點尷尬，不過我最滿意的應該是遺傳自父母的下半身線條，像是屁股的曲線。」

朴敘俊和姜河那因拍攝電影《青年警察》結為好友，問他最近兩人有聯絡嗎？是否會去部隊探望姜河那？朴敘俊說：「最近沒和他聯絡，因為我是去過再回來的人所以知道，他剛入伍應該很忙，而且我們有講好，不會去軍中探望。」此外，他和姜河那主演的《青年警察》在韓上映後票房開出紅盤，僅次《我只是個計程車司機》、 《機密同盟》、 《軍艦島》，暫列今年南韓電影票房第4名。

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