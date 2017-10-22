限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

接近我的女人就會忌妒！朴敘俊自爆談戀愛都偷偷來

2017/10/22 14:05

朴敘俊談到感情觀，坦言「談戀愛絕不會公開」。（記者胡舜翔攝）〔記者陳立妍／台北報導〕28歲的韓星朴敘俊因演出韓劇《三流之路》晉升人氣男神，新片《青年警察》在韓上映後也開出紅盤，僅次《我只是個計程車司機》、 《機密同盟》、 《軍艦島》，暫列今年南韓電影票房第4名。出道6年的他曾和白珍熙、金智媛傳出假戲真做， 前晚接受台媒聯訪時談到感情觀，他坦言「談戀愛絕不會公開」，流露身為公眾人物無奈的一面。

朴敘俊「不希望造成別人不必要的麻煩和傷害」，所以不推崇公開戀愛。（記者胡舜翔攝）朴敘俊表示：「在韓國公開戀愛不是一件容易的事，因為我的人生不是只有我一個，我不希望因為我的事造成別人不必要的麻煩和傷害，所以我並不推崇公開戀愛。」而他也透露，比起20幾歲出頭會很在意對方的外表，現在反而更注重彼此是否有共同的興趣和話題，自爆最怕個性「鑽牛角尖」的類型。在感情世界裡，朴敘俊說：「我不吃回頭草，也沒有和朋友發展成戀人的經驗，但這不代表它不可能，是因為我要好的女性朋友比較少。」

他在《三流之路》中是「女友控」，會嚴格控管女友的穿著，不能穿裙子也不能露腿，朴敘俊自招雖然沒有「東萬」保守，「但也會希望有些只有我能看到」，不過他也肯定「女為悅己者容」，笑說：「女生想把自己打扮得漂漂亮亮，我覺得很好！」至於會對什麼事情吃醋？他想了一下說：「不怎麼吃醋。」至於什麼事情會讓他感到忌妒？他則霸氣回答：「除了我以外的男人，接近我的女人，就會忌妒！」此外，朴敘俊主演的新劇《三流之路》將於11月20日起，每周一至周五晚上11點在緯來戲劇台播出。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日TOP 10
有夠尷尬…徐乃麟幹譙唐從聖 抓狂真相現在才曝光 有夠尷尬…徐乃麟幹譙唐從聖 抓狂真相現在才曝光
2017/10/22 08:12
乃哥飆罵從從節目播了！ PTT網友實況轉播 乃哥飆罵從從節目播了！ PTT網友實況轉播
2017/10/22 08:27
李炳輝月入15K窮慘 驚爆分居13年婚姻破局 李炳輝月入15K窮慘 驚爆分居13年婚姻破局
2017/10/22 07:25
奉子成婚躲海島度蜜月 女星大腹便便仍被逮 奉子成婚躲海島度蜜月 女星大腹便便仍被逮
2017/10/22 06:52
（專訪）王彩樺拍鬼片拿符出事 好兄弟當場翻臉 （專訪）王彩樺拍鬼片拿符出事 好兄弟當場翻臉
2017/10/22 07:24
（獨家）嚴爵爆退休 不當五月天師弟了！ （獨家）嚴爵爆退休 不當五月天師弟了！
2017/10/22 07:45
玉女始祖遭冒名開芭樂票 慘淪通緝犯 玉女始祖遭冒名開芭樂票 慘淪通緝犯
2017/10/22 06:28
恭喜！坣娜下嫁10億洋男 絕美婚紗曝光 恭喜！坣娜下嫁10億洋男 絕美婚紗曝光
2017/10/22 11:21
（獨家）秦偉受害者同婚遭重挫 另一半是女職軍 （獨家）秦偉受害者同婚遭重挫 另一半是女職軍
2017/10/22 07:19
傅達仁壽命將耗盡 兒大爆發「爸爸我愛你」 傅達仁壽命將耗盡 兒大爆發「爸爸我愛你」
2017/10/22 10:09
三立疑被A走7億 張榮華鐵了心告外甥 三立疑被A走7億 張榮華鐵了心告外甥
2017/10/22 08:25
淫魔製片脫褲露生殖器 強逼女星撫摸 淫魔製片脫褲露生殖器 強逼女星撫摸
2017/10/22 07:41
柯P選市長被害 音樂人：拉人墊背，不是個作風 柯P選市長被害 音樂人：拉人墊背，不是個作風
2017/10/22 07:29
（影音）純白睡衣熱舞 徐嬌激凸被抓包？！ （影音）純白睡衣熱舞 徐嬌激凸被抓包？！
2017/10/22 10:43
乃哥譙從從節目播了 舒子晨趕不及「有人看了嗎？」 乃哥譙從從節目播了 舒子晨趕不及「有人看了嗎？」
2017/10/22 11:40
金馬影后罹癌割乳 不忍讓富商尪看傷口 金馬影后罹癌割乳 不忍讓富商尪看傷口
2017/10/22 08:52
伊能靜健身曬美照 前凸後翹露蠻腰搶鏡 伊能靜健身曬美照 前凸後翹露蠻腰搶鏡
2017/10/22 09:49
被國王妹妹相中 他差點成了王子 被國王妹妹相中 他差點成了王子
2017/10/22 10:18
女大胃王單親撫養過動兒 藉狂吃發洩超催淚 女大胃王單親撫養過動兒 藉狂吃發洩超催淚
2017/10/22 07:54
馬祖還可以這樣玩...... 馬祖還可以這樣玩......
2017/10/22 08:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.