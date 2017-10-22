接近我的女人就會忌妒！朴敘俊自爆談戀愛都偷偷來

朴敘俊談到感情觀，坦言「談戀愛絕不會公開」。（記者胡舜翔攝）〔記者陳立妍／台北報導〕28歲的韓星朴敘俊因演出韓劇《三流之路》晉升人氣男神，新片《青年警察》在韓上映後也開出紅盤，僅次《我只是個計程車司機》、 《機密同盟》、 《軍艦島》，暫列今年南韓電影票房第4名。出道6年的他曾和白珍熙、金智媛傳出假戲真做， 前晚接受台媒聯訪時談到感情觀，他坦言「談戀愛絕不會公開」，流露身為公眾人物無奈的一面。

朴敘俊「不希望造成別人不必要的麻煩和傷害」，所以不推崇公開戀愛。（記者胡舜翔攝）朴敘俊表示：「在韓國公開戀愛不是一件容易的事，因為我的人生不是只有我一個，我不希望因為我的事造成別人不必要的麻煩和傷害，所以我並不推崇公開戀愛。」而他也透露，比起20幾歲出頭會很在意對方的外表，現在反而更注重彼此是否有共同的興趣和話題，自爆最怕個性「鑽牛角尖」的類型。在感情世界裡，朴敘俊說：「我不吃回頭草，也沒有和朋友發展成戀人的經驗，但這不代表它不可能，是因為我要好的女性朋友比較少。」

他在《三流之路》中是「女友控」，會嚴格控管女友的穿著，不能穿裙子也不能露腿，朴敘俊自招雖然沒有「東萬」保守，「但也會希望有些只有我能看到」，不過他也肯定「女為悅己者容」，笑說：「女生想把自己打扮得漂漂亮亮，我覺得很好！」至於會對什麼事情吃醋？他想了一下說：「不怎麼吃醋。」至於什麼事情會讓他感到忌妒？他則霸氣回答：「除了我以外的男人，接近我的女人，就會忌妒！」此外，朴敘俊主演的新劇《三流之路》將於11月20日起，每周一至周五晚上11點在緯來戲劇台播出。

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