周董曬娃「朋友小孩」 粉絲：確定不是你兒子？
2017/10/22 11:59
周杰倫與昆凌婚後育有一對兒女，為保護孩子隱私，夫妻倆從未曝光過他們的正面照。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕「周董」周杰倫自從開通IG帳號後，經常公開分享生活及工作的趣事，昨天曬出女兒「小小周」的背面照，騙粉絲說正面照即將現身，結果卻PO出工作人員「大妮」的照片，幽默行為笑翻一票粉絲。他今早又在IG曬出一張萌娃照，寫道：「朋友的小孩眼睛真大。」卻有許多網友懷疑，這根本就是周董的兒子「Romeo」。
周杰倫IG全文。（翻攝自IG）周董與昆凌相當注重孩子的隱私，從未曝光過小周周和Romeo的正臉。今早卻罕見曬娃，照片中的小孩似乎還不會自己坐著，軟軟的小身軀趴在桌上，一雙會笑的大眼睛配上微微上揚的嘴角，模樣十分甜美可愛，周董說：「朋友的小孩眼睛真大。」但仍有許多網友對此半信半疑，紛紛回應：「你那位朋友叫周杰倫吧」、「我覺得左邊是昆凌的手」、「感覺心好累…會不會又被騙了」、「朋友的小孩跟你們夫妻倆長好像呀！」雖然周董仍未出面證實照片中究竟是誰的小孩，但網友仍十分期待小小周與Romeo的正面模樣，紛紛留言盼望周董不要在賣關子了。周董與昆凌的女兒「小小周」。（翻攝自IG）
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