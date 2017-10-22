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首頁 > 婉君推

（影音）純白睡衣熱舞 徐嬌激凸被抓包？！

2017/10/22 10:43

徐嬌反串男孩出演周星馳電影《長江七號》成名，外型姣好的她，如今已成為一個亭亭玉立的美少女。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星徐嬌因出演周星馳電影《長江七號》成名，戲中反串飾演小男孩，如今她女大十八變，留了一頭長髮，成為清純可愛的少女。她近日在微博上傳一段跳舞影片，但卻有眼尖的網友發現，穿著純白睡衣的她疑似激凸，意外引起一波熱議。

徐嬌平時愛好cosplay的濃妝打扮，難得睡衣加上素顏入鏡熱舞，害羞的說：「終於下定決心要好好學新舞，不過可能會是收官之作。」影片看得出來舞技仍有些生澀，但她在鏡頭前賣力的熱舞，模樣十分清純可愛，仍獲網友好評：「笨拙又不失可愛」、「能穿睡衣尬舞也只有你了」、「跳得好棒…希望不要是最後一次看你跳舞！」徐嬌穿純白薄睡衣大跳熱舞，竟被網友發現疑似激凸。（翻攝自微博）

但也有網友注意到，穿睡衣的徐嬌胸前有兩點突起的形狀，困惑的問：「難得只有我覺得胸前有兩個凸點嗎」、「是我看錯了…激凸了？」有網友出面解釋，應該是因為睡衣較薄的關係，才會有這樣的錯覺，「材質太薄才讓蕾絲形狀印出來」、「應該是衣服花邊！」

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