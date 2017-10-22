見琳西蘿涵把持不住？傑米奧利佛竟出手撫摸

琳西蘿涵在《料理鬥陣俱樂部》洗手作羹湯。（TLC提供）〔記者吳志偉／台北報導〕琳西蘿涵撇惡女形象洗手作羹湯！TLC旅遊生活頻道全新一季《料理鬥陣俱樂部》，邀請到好萊塢演員琳西蘿涵助陣，主持人傑米看到她相當開心，表示：「我們都是看妳長大的。」琳西蘿涵莞爾一笑：「3歲就出道，至今已經27年，這過程中轉變很大，很難適應。」話語中透露出一些無奈。

《料理鬥陣俱樂部》由英國名廚傑米奧利佛與兒時死黨吉米多赫提共同主持，聯手推動英國料理，並推出隱藏版菜單，邀請名人成為座上賓。

琳西蘿涵前來《料理鬥陣俱樂部》助陣，向傑米奧利佛學習製作雞肉派。（TLC提供）節目中，琳西蘿涵表示希望可以向傑米學習製作雞肉派，傑米二話不說請琳西蘿涵伸出手並撫摸，琳西蘿涵驚訝：「我不知道你想幹嘛，這是把戲嗎？」傑米笑答：「你的手沒問題，很適合做派皮。」令琳西蘿涵哭笑不得。

奧利佛首先大方展現戶外燒烤技巧，帶來生火腿包鹿肉佐巧克力紅酒肉汁配馬鈴薯泥，雖然一開始琳西蘿涵對於鹿肉料理感到很惶恐，但一品嘗卻是讚不絕口，更擔任服務員，幫傑米上菜，擔任起餐廳送菜小妹。

緊接著，琳西蘿涵開始學習如何製作雞肉派，但傑米一離開馬上就出事，先是忘記加入水，緊接著又變成加太多水，手忙腳亂大喊：「傑米在哪裡，我好孤單！」雖然過程中小插曲很多，但琳西蘿涵還是順利完成雞肉派，一品嘗到自己親手完成的料理，琳西蘿涵非常感動：「這應該是我這輩子吃過最好吃的雞肉派！」《料理鬥陣俱樂部》即日起每周日晚間8點播出。

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